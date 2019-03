Britové budou hlasovat o odkladu brexitu, čeští poslanci rozeberou Faltýnka

PRAHA Britští poslanci završí hlasovací týden, dnes by měli rozhodnout, zda Británie navrhne EU odklad brexitu. Český parlament zase hodlá řešit druhého muže ANO Jaroslava Faltýnka. A fotbalová Slavia hraje o postup do čtvrtfinále Evropské ligy.

Poté, co v úterý britští poslanci odmítli brexitovou dohodu dojednanou premiérkou Theresou Mayovou a ve středu i brexit bez dohody, budou hlasovat o odkladu odchodu země z EU. Vládní text, o kterém budou poslanci hlasovat, podle předsedy sněmovny Johna Bercowa hovoří o odkladu do 30. června. Delší prodloužení by znamenalo účast Británie na květnových volbách do Evropského parlamentu. Británie má unii opustit 29. března, tedy již za 16 dní. Případný odklad vystoupení z EU by ale musely schválit všechny členské státy.

Pokračuje schůze českých poslanců. Na programu jsou pravidelné interpelace. Od 11:00 by se měla sněmovna zabývat situací kolem zakázky na mýtný systém v souvislosti s děním kolem předsedy klubu ANO Jaroslava Faltýnka, který se v roce 2017 scházel se šéfem Kapsche i předsedou antimonopolního úřadu a jednal s nimi o mýtném tendru. Faltýnek čelí podezření, že se snažil ovlivnit postoj úřadu ve prospěch rakouské firmy, která miliardový tendr napadla. Na programu mají poslanci i výroční zprávy České televize.



V Bruselu se koná jednání ministrů zahraničí členských zemí EU a řady dalších států o situaci v Sýrii. Politická diskuse se dotkne řady aspektů tamního dění, zaznít by měly konkrétní finanční závazky. Očekáváno je vystoupení šéfky diplomacie EU Federicy Mogeriniové, zástupce generálního tajemníka OSN pro humanitární otázky Marka Lowcocka a vysokých představitelů Turecka, Libanonu a Jordánska, tedy zemí, které hostí největší počty syrských uprchlíků.

Soudní dvůr EU v Lucemburku rozhodne o žalobě, kterou na Česko podala Evropská komise, kvůli tomu, že Česko nepřevzalo od Polska zpět 20 tisíc tun údajně nebezpečného odpadu. Česká strana míní, že se o takový odpad nejedná.

K Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) má odstartovat vesmírná loď s tříčlenou posádkou ve složení Rus Alexej Ovčinin, Američan Nick Hague a Američanka Christina Kochová. Část této posádky letěla k ISS již 11. října, ale po oddělení prvního stupně rakety tehdy selhal motor druhého stupně a Ovčinin a Hague se s použitím záchranného systému vrátili na Zemi.

Zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Zabývat se bude mimo jiné událostmi v ligovém utkání pražské Sparty s Plzní, v němž pyrotechnika hozená ze sektoru fanoušků hostujícího týmu poranila několik diváků.

Od 21:00 (vysílá ČT Sport) hostí fotbalová Slavia Praha španělský tým FC Sevilla v odvetě osmifinále fotbalové Evropské ligy. Trenér Jindřich Trpišovský věří, že fotbalisté Slavie podají proti silnému španělskému klubu ještě lepší výkon než při remíze 2:2 v úvodním duelu před týdnem. Jeho svěřenci se podle něj musejí vyvarovat chyb, které udělali v prvním vzájemném souboji. Nespoléhá na to, že Pražanům stačí k postupu i remíza 0:0 nebo 1:1.