Toman bude diskutovat s Poláky o kontrolách masa, pokračují jednání o brexitu

PRAHA Ministr zemědělství Miroslav Toman bude v Bruselu jednat s polským protějškem Janem Krzyszofem Ardanovským a eurokomisařem pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem o českých kontrolách polského hovězího masa.

Toman opakovaně prohlásil, že nevěří polskému systému veterinární kontroly. Podle Ardanowského se problémy s polskými potravinami zveličují, myslí si, že každá záminka je dobrá k obvinění Polska, že má špatné jídlo. Takto se prý chovají země, které v oblasti produkce potravin nestačí na konkurenci z jeho země.

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejní výsledky kontroly, jejímž cílem bylo prověřit, zda ministerstvo financí při vedení účetnictví v roce 2017 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy.

Předseda Evropské rady Donald Tusk bude v Berlíně od 12.00 diskutovat o situaci v Evropské unii s kancléřkou Angelou Merkelovou, poté v 16.00 v Paříži s prezidentem Emmanuelem Macronem.

Další vývoj kolem brexitu, do kterého zbývá 11 dní. Vláda by měla pokračovat v jednáních se zástupci severoirské Demokratické unionistické strany (DUP). Britský parlament ve čtvrtek večer schválil návrh vlády na krátký jednorázový odklad brexitu. Kabinet chce o odložení termínu odchodu země z Evropské unie z 29. března na 30. června požádat Brusel v případě, že britští poslanci do 20. března schválí dohodu o brexitu, kterou loni s bruselskými vyjednavači dojednala premiérka Theresa Mayová.

V německých Drážďanech začne soud s běžencem podezřelým z loňské vraždy 35letého Němce v Chemnitzu, která v tomto východoněmeckém městě vyvolala rozsáhlé demonstrace, do nichž se zapojila i řada pravicových radikálů.

Papež František přijme francouzského kardinála Philippa Barbarina, jemuž soud 7. března uložil podmíněný trest vězení v délce šesti měsíců za to, že zatajoval sexuální zneužívání nezletilého jiným duchovním.

Prvními zápasy začíná play off hokejové extraligy. V 17.00 Hradec Králové vyzve Brno, o dvě hodiny později pak Plzeň Olomouc.