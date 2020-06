Čeští diplomaté mají opustit Rusko, sněmovna bude řešit Petříčkův článek o Izraeli

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Dva čeští diplomaté, které Moskva vyhostila v reakci na stejný český krok kvůli smyšlené kauze s ricinem z počátku června, by dnes měli opustit Rusko.

Od 9:00 pokračuje schůze sněmovny. Poslanci by se měli zabývat také článkem ministra zahraničí Tomáše Petříčka a jeho předchůdců Lubomíra Zaorálka a Karla Schwarzenberga o Izraeli. Na řadu by mělo přijít rovněž třetí čtení zákonů. Odpoledne by se měla sněmovna zabývat odpadovou legislativou.

U Městského soudu v Praze pokračuje hlavní líčení v případu rozdělování sportovních dotací. Mezi obžalovanými jsou bývalý předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta, šéf České unie sportu Miroslav Jansta i obě zmíněné organizace.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil přijme v 10:00 vedoucího Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR Kche Liang-žuej.

V 12:50 začíná tisková konference ministra dopravy Karla Havlíčka k rozvoji vodních cest a na nich provozované dopravy v letošním a příštím roce. Havlíček promluví k budovaným i plánovaným stavbám a úloze vodní dopravy v dopravním mixu České republiky.

Prezident Miloš Zeman jmenuje během odpoledne Lenku Ceplovou předsedkyní Krajského soudu v Ústí nad Labem, Martinu Flanderovou předsedkyní Krajského soudu v Českých Budějovicích a Vladimíra Lanžhotského předsedou Krajského soudu v Hradci Králové.

V pražském Paláci knih Luxor proběhne v 17:00 křest knihy bývalého úspěšného zápasníka Daniela Bartáka Život v kleci - Byli jsme i před Vémolou, která mapuje začátky bojového umění MMA v České republice.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová představí společný evropský plán vývoje vakcíny proti nemoci covidu-19.

Ve slovenském Pezinoku pokračuje líčení v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové.

Šéf amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) Steve Dickson bude před výborem amerického Senátu vypovídat o procesu certifikace letounů Boeing 737 MAX. Při nehodě dvou těchto strojů zahynulo celkem 346 lidí.