Do Bruselu zamíří odpověď na audit k Babišovi, Slavia bude bojovat o Ligu mistrů

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Ministerstvo pro místní rozvoj odešle do Bruselu odpověď na první předběžný audit k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Úřad měl původně odpovědět na začátku srpna, Evropská komise ale vyhověla žádosti ministryně a prodloužila lhůtu do 2. září. Podle návrhu auditní zprávy má Babiš stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun.

Před polednem začne ve Varšavě jednání premiéra Andreje Babiše s předsedou vlády Polska Mateuszem Morawieckim a společné jednání české a polské vlády.

Budoucí předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová bude pokračovat v rozhovorech s kandidáty na eurokomisaře. Bude mezi nimi i česká kandidátka Věra Jourová.

Fotbalisté Slavie zaútočí na druhou účast v základní skupině Ligy mistrů, kterou si zatím zahráli jen v roce 2007. Český šampion v domácí odvetě závěrečného 4. předkola přivítá od 21:00 v Edenu rumunskou Kluž a po venkovní výhře 1:0 z minulého týdne mu stačí k postupu uhrát remízu. Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský zůstává opatrný a varuje, že dvojzápas ještě zdaleka není rozhodnutý. Rumunský mistr v předchozím předkole dokázal vyhrát na půdě Celticu Glasgow 4:3.



Nejstarší filmový festival světa v Benátkách zahajuje 76. ročník a po letech na něm bude mít výrazné zastoupení česká kinematografie. V hlavní soutěži bude o Zlatého lva usilovat nejnovější film Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula. Už v úterý, vpředvečer oficiálního zahájení přehlídky, byla v sekci Venice Classics (Benátská klasika) ve světové premiéře promítnuta digitálně restaurovaná Extase Gustava Machatého. Slavný český film se do Benátek vrátil po 85 letech.

Do Bruselu má dorazit poradce britského premiéra Borise Johnsona pro evropské záležitosti David Frost, aby se zástupci Evropské unie projednal alternativy brexitového plánu bývalé britské ministerské předsedkyně Theresy Mayové. Má se sejít s vyjednávačem EU Michelem Barnierem a se zástupcem týmu předsedy Evropské rady Donalda Tuska.

Jachta Malizia 2 se švédskou aktivistkou za ochranu klimatu Gretou Thunbergovou na palubě je po dvoutýdenní plavbě přes Atlantik očekávána v New Yorku.

Korejská továrna na pneumatiky Nexen Tire Europe slavnostně zahájí svůj provoz v žatecké průmyslové zóně Triangle.

Na mezinárodním televizním festivalu Seoul International Drama Awards vyhlásí laureáty cen. Ve dvou kategoriích je nominován český televizní film Dukla 61 a v jedné seriál Most!