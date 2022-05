EK představí plán na ukončení závislosti na ruských energiích. V Paříži vydraží kresbu Michelangela

Evropská komise představí podrobnosti plánu, podle něhož se má Evropská unie postupně zbavit závislosti na energiích z Ruska.

Vláda se chystá schvalovat návrh na zopakování milostivého léta pro dlužníky. Konat by se mohlo od začátku září do konce listopadu. Týkat se má exekucí na dluh u veřejných institucí či státních a polostátních firem, které začaly před loňským 28. říjnem. Pokud by lidé splatili původní dluh a asi 1800 korun odměnu exekutorovi, penále, úroky a další platby by se jim odpustily. Počítá s tím novela občanského soudního řádu a exekučního řádu.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová na návštěvě v USA. Na programu je mj. jednání v Kongresu. Zúčastní se i poslanci Jaroslav Bžoch (ANO) a Martin Major (ODS). Do 19. května.

Začíná bourání nájezdu na Barrandovský most ze Strakonické ulice. Ta bude na deset dní zúžena do jednoho jízdního pruhu.

Pokračování schůze Senátu, který má na programu zrušení silniční daně a povinnosti přimíchávat biosložku do pohonných hmot nebo novelu týkající se biomasy.

Soud v Haagu vynese rozsudek nad dvěma členy vedení veteránské organizace někdejší Kosovské osvobozenecké armády (UÇK), kteří čelí obvinění ze zastrašování a zveřejnění jmen chráněných svědků.

V Paříži se uskuteční dražba nedávno objevené kresby Michelangela Buonarrotiho z jeho mladých let. Předpokládá se prodej za přibližně 30 milionů eur (741 milionů Kč).