Koalice se vrátí ke zvýšení rodičovského příspěvku a začíná platit zákon proti směnárenským ‚šmejdům‘

Koalice se bude opět zabývat možným přehodnocením dohody o zvýšení rodičovského příspěvku, britští poslanci budou jednat o milionové petici o novém referendu o brexitu a zákazníci směnáren mohou nově odstoupit do tří hodin od smlouvy.

Rodičovský příspěvek podruhé. Koalice se před necelými dvěma týdny dohodla na tom, že by se 300 000 korun mělo vyplácet jen na děti, které se narodí po 1. lednu 2020. Dnes, po tlaku veřejnosti, by o rodičovské měla debatovat znovu. Ministerstvo práce připravilo tři návrhy, jak by se od ledna mohla zvýšit rodičovská. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) chce dál prosazovat variantu, aby si o 80 000 na 300 000 korun polepšili všichni rodiče s nejmladším dítětem do čtyř let. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí uvedl, že nejvhodnější by bylo, aby zvýšenou dávku dostali rodiče novorozenců a také ti, kdo rodičovskou zrovna pobírají.

Přiznání k dani. Dneškem končí termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmu a uhrazení daně za rok 2018. Termín se týká poplatníků, kteří nemají povinný audit a přiznání zpracovávají a předkládají sami.

Vládní zasedání. Vláda má na dnešním zasedání na programu novelu trestního zákoníku a trestního řádu, poslanecký návrh novely zákona o zajišťování obrany ČR, návrh klíčových potřeb nezbytných pro zajištění přípravy a výkonu předsednictví ČR v Radě EU či koncepci přípravy občanů k obraně státu v letech 2019 až 2024.

Hřib se vyjádří ke „špehování“ elektroměry. Primátor Zdeněk Hřib se má po návratu z pracovní cesty vyjádřit k výzvě předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila ke koaličnímu jednání kvůli záměru Pirátů odhalovat prázdné byty s pomocí elektroměrů.

Magistrát nejen o trojské lávce. Na programu dopoledního jednání rady hlavního města je prošetření pádu trojské lávky, systém zvýhodněného parkování pro elektromobily a hybridní automobily nebo výtvarné řešení stanic metra D. Radní projednají výsledky soutěže na podobu Vítězného náměstí, změny v orgánech městské firmy Technická správa komunikací nebo plán zavedení jednotného stavebního úřadu pro Prahu.

Kundera 90. Francouzský spisovatel českého původu Milan Kundera dnes slaví devadesátiny.

Podvádějící směnárny mají utrum. Od dneška je účinná novela zákona o směnárenské činnosti, která má posílit postavení zákazníků směnáren například zavedením práva na odstoupení od směnárenského obchodu do tří hodin od jeho provedení.

Lanovka na Ještěd nepojede celé jaro. Začíná odstávka kabinové lanovky na Ještěd. Kvůli rekonstrukci elektrického zařízení spojeného s výměnou pohonu a zabezpečovacího zařízení bude lanovka mimo provoz bezmála tři měsíce až do 20. června.

Kauza Kuciak. Slovenský soud bude rozhodovat o prodloužení vazby čtyřem z pěti obviněných v případu vraždy novináře Jána Kuciaka.

Druhé referendum o brexitu? Více než šest milionů Britů do neděle podepsalo petici proti vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Dnes budou o petici debatovat poslanci Dolní sněmovny. Zároveň budou pokračovat v hledání alternativní podoby brexitu, které začalo minulou středu.

Výroční zpráva NKÚ. Nejvyšší kontrolní úřad dnes zveřejní informace k výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu, kde shrnuje nejen výsledky svých kontrol za rok 2018, ale také hodnotí hospodaření státu v uplynulém roce a přináší mezinárodní srovnání ČR ve vybraných oblastech.

Zápisy do škol. Začínají zápisy dětí do 1. ročníku základních škol, potrvají do 30. dubna. O konkrétních termínech rozhodují ředitelé jednotlivých škol.

Obžaloba kvůli smlouvě s Viktoriagruppe. Městský soud v Praze začne projednávat obžalobu dvou bývalých šéfů Správy státních hmotných rezerv Tomáše Perutky a Ondreje Páleníka. Podle kriminalistů způsobili státu škodu 49,5 milionu Kč při uzavření smluvního dodatku s německou Viktoriagruppe.

Boj za klima. Čeští účastníci celosvětové iniciativy Fridays For Future, kteří předminulý víkend protestovali v ulicích Prahy proti přístupu politiků ke klimatické krizi, odpoledne shrnou dění v uplynulých dvou týdnech o dalším postupu.

Nová éra Japonska. Japonsko oznámí, jak se bude nazývat éra, do níž země vstoupí, až se 1. května ujme vlády nový císař Naruhito. Současné období nese jméno Heisei, které se dá přeložit jako „všudypřítomný mír“.

Kdo zabil Kimova bratra? Pokračuje soud s Vietnamkou Doan Thi Huong, která čelí obžalobě z vraždy v souvislosti se smrtí bratra severokorejského diktátora Kim Čong-una v Kuala Lumpuru v roce 2017.

Berlín bez MHD. V Berlíně dnes nebudou jezdit autobusy, metro ani tramvaje. Odborová organizace Ver.di na tento den podle webu týdeníku Der Spiegel vyhlásila ve čtvrtek večer stávku zaměstnanců veřejné dopravy v německém hlavním městě.

Konec starých dieselů. V německých městech Bonn a Kolín nad Rýnem začne platit zákaz jízdy starších dieselových aut; v Kolíně nad Rýnem se zákaz bude týkat především centra města, v Bonnu jen částí dvou ulic.

Dnes je apríl. Pozor na to, čemu věříte.