Makedonie míří do NATO, Němci opouštějí Středozemní moře a čeští politici se poradí o suchu

PRAHA Makedonie ve středu udělá první krok ke vstupu do NATO. O členství usiluje už od roku 2018. Premiér a ministři zainteresovaných resortů se poradí o suchu, které v Česku trvá už čtvrtým rokem. Německé válečné plavidlo opouští misi Sofia ve Středozemním moři. Podle Němců se zaměr nevydařil a operace namířená proti pašerákům lidí, jim spíš pomáhala.

Makedonie míří do NATO. Zástupci členských zemí a makedonský ministr zahraničí Nikola Dimitrov podpíší protokol o vstupu země do Severoatlantické aliance. Skopje o vstup do NATO usiluje už od roku 2002. Zatím tomu ale bránil spor s Řeckem o název této postjugoslávské země. Konflikt se podařilo vyřešit loni v říjnu, kdy poslanci odhlasovali změnu názvu státu na Republika Severní Makedonie. Středeční podpis protokolu je první krokem ke vstupu do aliance. Následně musí dokument během 12 až 14 měsíců ratifikovat parlamenty všech členských států NATO.

Velká porada o suchu. Premiér Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr zemědělství Miroslav Toman se dnes zúčastní druhé schůzky Národní koalice pro boj se suchem. První diskuze se týkala mimo jiné zásobování obyvatelstva pitnou vodou, nakládání s vodou ve městech a obcích a související legislativou. Sucho trvá už čtvrtým rokem za sebou a v loňském roce zasáhlo až 92 procent území Česka.



Kanaďani budou rozhodovat o vydání finanční šéfky a dědičky impéria Huawei do USA. První soudní přelíčení o budoucnosti Meng Wan-čou začíná v Ottavě. Spojené státy požadují vydání manažerky, aby ji mohly soudit za obcházení amerických sankcí vůči Íránu. Za to jí hrozí až 30 let vězení. Čínské ministerstvo zahraničí vyzvalo kanadské úřady, aby finanční ředitelku okamžitě propustily. Meng Wan-čou byla zadržena v době, kdy Huawei čelí podezření ze špionáže.

Německo se stahuje ze Středozemního moře. Ve středu z jeho vod odpluje fregata Augsburg. Ta se účastnila operace Sophia, jejímž cílem byl boj proti pašerákům lidí. V Německu ale převážil názor, že námořní mise se věnuje především záachraně uprchlíku a tím de facto prodlužuje řetězec ilegální migrace. Po stažení německé lodě tak zůstanou k dispozici ještě dvě další fregaty, španělská a italská.

Kauza jízdenek. Městský soud v Praze pokračuje v projednávání případu jízdenek pro pražský dopravní podnik. Podle obžaloby přišel podnik trestnou činností nejméně o 457 milionů korun. Obviněno je 17 lidí včetně lobbisty Iva Rittiga. Případ má dvě hlavní větve. První se týká smluv, které dopravní podnik uzavřel v roce 2008 v souvislosti se zajištěním prodeje jízdenek, tisku jízdenek a vzniku elektronické jízdenky. Druhá popisuje údajné praní špinavých peněz vyvedených na základě těchto kontraktů.