Maturity pokračují ústní zkouškou, proběhne pieta za Lidice a letadlo Smartwings opět přepraví cestující

PRAHA RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Velkou část studentů ve středu čeká další část maturitních zkoušek. K ústnímu pokračování státní maturity a maturitní zkoušky na úrovni škol dojde v řadě míst. Jde o doporučený termín ministerstva školství, tudíž někde se už zkouší a naopak jinde ještě vyčkávají s tím, že podle Cermatu mají čas až do 17. července, kdy musí být hotovo. O konkrétním termínu rozhodují ředitelé škol. Původně s mělo zkoušet od polovina května a nyní mělo končit, ale koronavirus zasadil původním plánům tvrdou ránu.

Senát projedná zrušení povinné maturity z matematiky a další opatření kvůli epidemii koronaviru. Rozhodne mimo jiné o tom, zda stát odpustí sociální odvody malým firmám nebo poskytne náhrady zdravotnickým zařízením za výpadky příjmů během koronavirové krize.

Hurá do Chorvatska! Letadla dopravce Smartwings se poprvé od počátku koronavirové krize vznesou do oblak i s cestujícími na palubě. Stane se tak krátce po poledni - a to na lince do Splitu. Odlet z Prahy je plánován na 12:25 s dosedem před druhou hodinou. Stroje budou pendlovat k moři do této destinace až třikrát týdně. Později by měla společnost přidat lety i do Řecka a dalších lokalit. Linky z Prahy obnovují i další letečtí dopravci.

Ústavní soud vydá důležiý ortel- a to ve věci sporného paragrafu stanovujícího hranici škody způsobenou trestnou činností. Na popud Okresního soudu v Liberci rozhoduje o spodní hranici, která rozlišuje přestupek od trestného činu, a nyní je 5000 korun. Škoda velkého rozsahu začíná na 500 000 korun.

V Lidicích proběhne pietní akce. Přeživší a pamětníci si připomenou zničení původní obce v roce 1942. Poprvé od konce války půjde o neveřejný akt. Dorazit mají prezident Miloš Zeman i další ústavní činitelé. Veřejnost pak může uctít památku obětí v odpoledních hodinách.

Statistici vydají ve středu data o vývoji inflace. Analytici odhadují pokles meziroční inflace na 2,6 procenta, přičemž ještě v dubnu se pohybovala na úrovni 3,2 procenta.

Ze světa budeme nadále sledovat vývoj po úterním pohřbu George Floyda, po jehož zabití vzplály v USA nepokoje, které vedly až k velkým reformám v policii.

Švédská prokuratura odhalí nová data v případu neobjasněné vraždy premiéra Olofa Palmeho, k níž došlo v roce 1986.

Poděkování zdravotníkům. Ti mohou od středy zavítat zdarma do Národního divadla, které prostřednictvím nemocnic rozdalo řadu lístků na výjimečnou sérii pěti divadelních představení ještě v končící sezoně. Na programu se ve středu objeví Manon Lescaut, s níž se diváci na divadelních prknech setkají i zítra. Dále budou následovat v pátek operní gala s názvem Opera před oponou a v neděli dvakrát balet Kylián - mosty času.