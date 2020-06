Koronavirus výsledky maturit příliš neovlivnil. Jsou srovnatelné s předchozími lety, říká šéfka Cermatu

PRAHA Letošní maturanti budou mít po letech co vyprávět. Jejich vzpomínky na zkoušku z dospělosti budou jiné než těch, kteří ji skládali před nimi – poznamenané koronavirovou krizí. Přesto k ní nakonec dorazil historicky nejvyšší počet studentů, jak potvrzuje ředitelka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) Michaela Kleňhová.

Ředitelka Cermatu Michaela Kleňhová

Lidovky.cz: Co je příčinou dosud nejvyšší účasti maturantů oproti minulým letům?

Nejvyšší účast žáků u maturitní zkoušky je způsobena zejména legislativními úpravami, které byly přijaty na jaře v souvislosti se zavedením mimořádných opatření ve školství. Ke zkoušce se v letošním roce mohli dostavit všichni žáci v posledním ročníku maturitních oborů středních škol. Skládají ji tedy i žáci, kteří by za standardních podmínek nebyli k maturitní zkoušce připuštěni, protože by na konci druhého pololetí neprospěli nebo nebyli hodnoceni.

Lidovky.cz: A jak s tím souvisí jejich vyšší neúspěšnost?

Je pravda, že u všech zkoušek došlo k mírnému nárůstu neúspěšnosti prvomaturantů, nicméně výsledky jsou srovnatelné s předchozími lety. Letošní situace je bezprecedentní, je tedy obtížné říci, jak výsledky ovlivnila právě vysoká účast žáků u zkoušky, nebo jakou roli hrály jiné, pro letošní rok specifické podmínky, které maturitní zkoušce předcházely. Výuka sice probíhala za nestandardních podmínek, na druhou stranu měli žáci na přípravu k maturitní zkoušce jeden měsíc navíc a byla zde i podpora vzdělávání na dálku. Většina žáků pojala přípravu na zkoušku zodpovědně, čemuž odpovídají i výsledky.

Lidovky.cz: Jakou úspěšnost očekáváte u ústních zkoušek, které budou následovat po písemné části?

Do jaké míry žáci uspějí u ústních zkoušek, je velmi obtížné předvídat. Vzhledem k letošním nestandardním podmínkám a samotnému charakteru zkoušky, která je sice hodnocena podle jednotných kritérií, ale školy si z velké části mohou vytvářet témata zkoušek samy, je předčasné dělat jakékoli odhady.

Lidovky.cz: Jaký máte názor na variantu, že by maturitu dostali všichni středoškoláci na základě předchozích tří vysvědčení?

V době nejasné epidemiologické situace v České republice jsme takzvanou úřední maturitu vnímali jako reálnou variantu. Z pozice instituce, jejímž úkolem je zajištění organizace společné části, a z pohledu zachování kontinuity samotné maturitní zkoušky je však lepší, že se zkouška nakonec koná i za ne zcela standardních podmínek.

Lidovky.cz: Měla by podle vás být povinná maturita z matematiky?

V nejbližší době bude v Senátu projednávána novela školského zákona, která povinnost žáků maturovat z matematiky ruší. Z našeho pohledu se však situace příliš nezmění, protože přijetím zákona se zachová současný stav, kdy si žáci mohou volit mezi matematikou a cizím jazykem.