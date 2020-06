Šlo zřejmě o provokatéra z hnutí Antifa, uvedl Trump o 75letém demonstrantovi, jehož srazili policisté na zem

„Protestující v Buffalu, svalený policií, mohl být provokatérem Antify. Pětasedmdesátiletého Martina Guginoa odstrčili poté, co zřejmě skenoval policejní komunikaci, aby mohl vyřadit jejich zařízení,“ uvedl prezident o incidentu z minulého týdne.



Na videu natočeném jiným protestujícím je vidět Gugino, jak přichází k policistům a v ruce drží blíže neurčené elektronické zařízení. Policisté jej následně svalí na zem, Gugino po pádu na záda zůstane ležet a z hlavy mu začne vytékat krev na chodník. Kvůli incidentu čelí dva zasahující policisté obvinění z ublížení na zdraví a byli postaveni mimo službu. Podle prokuratury se však cítí být nevinní.



Trump v příspěvku rovněž napsal, že rychlost Guginova pádu neodpovídala tomu, jakou silou do něj policisté strčili. „Mohlo to být narafičené?“ dotázal se prezident.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?