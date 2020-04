Otevřít mohou autosalony, řemeslníci či farmářské trhy. Vláda projedná cestování pendlerů

Praha RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

V dopoledních hodinách se sejde stálá pracovní skupina Ústředního krizového štábu, se závěry schůze bude informovat na tiskové konferenci v 11:15.

Další jednání čeká také vládu. Schůze kabinetu začne v poledne a na jejím programu bude opět řada opatření souvisejících se současnou pandemií koronaviru. Debatovat by se mělo například o možnosti uvolnění restrikcí týkajících se cestování do zahraničí pro pendlery.

Podle vládního plánu by se měly otevřít vysoké školy, ale jen pro individuální aktivity studentů v posledním ročníku studia vždy do maximálně počtu pěti osob. Otevřít mohou své prodejny rovněž řemeslníci, autobazary a autosalony, umožněno je také konání farmářských trhů. Možné budou venkovní tréninkové aktivity profesionálních a vrcholových sportovců v menších skupinách a také svatby do deseti lidí (stejně jako u tréninků za specifických hygienických podmínek).

Národní ekonomická rad vlády (NERV) by měla projednat návrh ministerstva financí na uplatnění daňové ztráty zpětně a na zrušení daně z nabytí nemovité věci a s tím související zrušení daňových odpočtů u hypoték.

Proběhne videokonference zástupců Evropské unie a Británie, kteří dojednávají smlouvu o pobrexitovém uspořádání vzájemných vztahů.

V Lucembursku vstoupí v platnost povinné zakrývání úst a nosu na veřejnosti. Roušky, případně šátky či šály přes ústa a nos, začínají být povinné také v prostředcích veřejné dopravy a v obchodech v německé spolkové zemi Sasko. Norsko znovu otevře školky, v Dánsku obnoví provoz kadeřnictví, kosmetické salony a autoškoly. Novozélandská vláda by měla oznámit, zda zvolní restrikce zavedené kvůli epidemii.

V Německu se ode dneška mohou znovu otevřít obchody s plochou do 800 metrů čtverečních a také všechny prodejny aut, kol či knih. V některých spolkových zemích se začne chystat otevření škol. Automobilka Volkswagen obnoví výrobu v továrně v německém Zwickau (Cvikov).

S vyloučením veřejnosti má v Moskvě soud jednat o případu Američana Paula Whelana, obžalovaném ze špionáže.

Začíná schůze slovenského parlamentu, na které poslanci projednají kromě jiného programové prohlášení nové vlády Igora Matoviče a následně budou hlasovat o vyslovení důvěry kabinetu.