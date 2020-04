Prymula: Když je zakázané stříhání v provozovně, je nesmysl ho provádět doma. Kadeřnictví možná otevřou dříve

Praha „Kadeřnické, kosmetické a další služby budou zřejmě povoleny v další vlně rozvolňování opatření,“ řekl ve středu serveru Lidovky.cz epidemiolog Roman Prymula. Návrh bude ve čtvrtek projednávat vláda. „Řada činností má být podle tohoto návrhu urychlena. Jasno ale bude ve čtvrtek,“ dodal Prymula.

Původní plán postupného uvolňování počítal s otevřením kadeřnictví ve čtvrté vlně 25. května, společně s restauracemi, muzei a galeriemi či zoologickými zahradami.

Zdá se ale, že zavřená kadeřnictví jsou jedním z nejpalčivějších problémů, které Čechy v nouzovém stavu trápí. Jejich otevření si dokonce podle průzkumu National Pandemic Alarm přeje více než polovina národa. Mezi propadem světové ekonomiky, životy v ohrožení, nadvládou sucha a nejasnou budoucností si tak pozornost obyvatel dokázal nejméně na dva dny získat i nejasný původ nového účesu ministryně financí Aleny Schillerové. Veřejnost sepodivovala nad tím, jak k novému přelivu ministryně přišla, když mají tyto služby stále utrum.

Jako problematický se ukázal nejednotný postup ministerstev v tom, co je v kadeřnických a vizážistických službách nyní povoleno. Poptávka po salónech krásy však roste a přibývá kadeřnictví, která využívají toho, co podle ministerstva průmyslu a obchodu zakázáno není: poskytování služeb individuálně mimo provozovnu.

Byť s tím ministerstvo zdravotnictví z epidemiologického hlediska nesouhlasí a důrazně mobilní kadeřnictví u klienta doma nedoporučuje. „Je to trochu spekulativní řešení celého problému,“ řekl serveru Lidovky.cz na adresu ministerstva průmyslu a obchodu náměstek ministra zdravotnictví Prymula s tím, že záměrem bylo profesi nepovolit.

„Nejde o formální akty, ale dominantně jde o riziko. Pokud si myslíme, že tato profese je riziková a zakážeme ji v provozovně, tak je přeci nesmyslné, abychom ji povolovali doma. Riziko je stejné a s tím mám problém. To bychom mohli takto dělat řadu jiných věcí,“ vysvětlil svůj postoj. „Pokud si myslíme, že to (kadeřnické služby) je důležité, tak to musíme povolit na obou místech, bourat někomu business je nesmysl,“ uzavřel epidemiolog Prymula.

Stanovisko ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) říká, že odpovědnost je v tomto směru na živnostnících: „Kadeřnice musí samy zvážit, jestli jim to za to riziko stojí,“ napsal serveru Lidovky.cz mluvčí MPO David Hluštík.

Drink a nový účes

Úterní vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha o tom, že stříhání klientů doma sice rozhodně nedoporučuje, ale zakázáno není, vedlo například Mariana Vargu a jeho přítelkyni ke zveřejnění nabídky s pojízdnými kadeřnickými službami, a to včetně servírovaného drinku. „Je po tom velká poptávka. Buď mohou lidé přijít k nám, nebo my jedeme za nimi, to už je na nich. Jen se potom k ceně připočítává cesta. Kvůli zdravotní prevenci ale zákazníky selektujeme. Zajímá nás, jak na tom jsou zdravotně,“ líčí Varga, který má jako majitel baru nyní pozastavenou činnost.

Vrhl se proto na komunikaci s klienty, kteří se dožadují „nouzových“ služeb salónu, zatímco péči o vlasy dopřává zákazníkům jeho přítelkyně, majitelka kadeřnictví. Hygienická a bezpečnostní opatření se snaží dodržovat maximálně, a to včetně dezinfikování veškerého vybavení. „Zakládáme si na postupech, se kterými počítá vláda při otevírání kadeřnictví 25. května,“ doplňuje.

„Oba máme utrum na 2,5 měsíce, takže nás to trochu finančně bolelo. První měsíc jsme byli jen doma a přísně jsme dodržovali karanténu. Když vláda rozvolnění posunula o další měsíc a půl, začali se nám hlásit i známí, že by potřebovali kadeřnickou službu, proto jsme se rozhodli to takto udělat,“ uzavírá Varga