Oděvy se budou muset prodávat bez zkoušení, roušky by podle epidemiologa Maďara mohli Češi odložit v červnu

Praha Podnapilý host může přestat dodržovat hygienická pravidla, a tím ohrožovat lidi ve svém okolí. Umím si představit, že zpočátku budou restaurace otevřeny do sedmé či osmé hodiny večer, říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz epidemiolog Rastislav Maďar. S večerním posezením je totiž podle něj často spojené popíjení a porušování prevence. Roušky by Češi možná mohli sundat v červnu.

Lidovky.cz: Vláda po Velikonocích představila konkrétní plán postupného uvolňování restrikcí v Česku. Vy stojíte v čele epidemiologického týmu, který harmonogram sestavil. Podle jakých kritérií jste to udělali?



Skupina není jen epidemiologická, jsou v ní i zástupci jiných institucí a statistik. Snažíme se vycházet z aktuálně dostupných dat v České republice, to znamená z výskytu nových případů, obsazenosti lůžek na jednotkách intenzivní péče, rezervní kapacity lůžek, reprodukčního čísla a podobně. Bereme na vědomí i očekávaný vývoj podle toho, co se dělo v minulých dnech a týdnech v Česku. Přemýšlíme nad tím, jak se projeví velikonoční svátky v počtu nakažených a podobně. To vše sledujeme a na základě toho se rozhodujeme.