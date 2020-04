S rouškami budeme žít ještě dlouho, řekl Matovič. Slováci spouští plán ‚něco za něco‘

Bratislava/Praha Slovensko začne ve středu uvolňovat omezení přijatá v polovině března v souvislosti s šířením nákazy novým koronavirem. Vláda premiéra Igora Matoviče rozdělila návrat do normálního života na čtyři fáze. Mezi každou z nich mají uplynout dva týdny. Situaci má vždy nanovo posoudit oficiální konzilium tvořené hygieniky a epidemiology a rozhodnout o nastartování další fáze.

„Na první pohled bychom měli být mimořádně opatrní. Pojďme otevřít některé provozy, ale musíme být dvojnásobně disciplinovanější než dosud,“ uvedl k tomu premiér. Plán vlády nazval „něco za něco“. O zrušení povinnosti nosit na veřejnosti roušky naproti tomu slovenská vláda neuvažuje. Naopak, premiér Matovič opakovaně prohlašuje, že Slováci s nimi prý budou žít ještě dlouho.

Slovensko rozvolňuje opatření ■ První fáze (od středy) – obchody a služby do 300 m2 – venkovní sportoviště – veřejné stravování (výdejní okénka) – dlouhodobé ubytování beze stravy – venkovní tržiště – prodej aut ■ Druhá fáze (od 6. května) – krátkodobé ubytování – kadeřnictví a pedikúry – taxislužby – venkovní turistické atrakce – dětské kluby do 10 let – svatby a bohoslužby ■ Třetí fáze (od 20. května) – obchody a služby do 1000 m2 – veřejné stravování na zahrádkách – masáže, rehabilitace – muzea, galerie, knihovny ■ Čtvrtá fáze (od 3. června) – školy a školky – kina a divadla – koupaliště – obchodní centra – sportovní utkání

Počínaje středou tak bude například možné nakupovat v malých obchodech o ploše do 300 metrů čtverečních. Své služby budou moci znovu nabízet i prodejci aut, venkovní prodejci, ale třeba i provozovatelé veřejného stravování, pokud budou mít možnost výdeje „přes okénko“. To vše za předpokladu, že budou dodržována všechna hygienická opatření a zajištěny dostatečné rozestupy mezi zákazníky. Pro seniory se od středy zkrátí o hodinu doba, po kterou budou moci přednostně nakupovat – místo mezi 9. a 12. hodinou jen do 11. hodiny, a to pouze během pracovních dní. Matovič je zároveň vyzval, aby kvůli omezení rizika nákazy nenakupovali v jiném než vymezeném čase.

V dalších etapách uvolňování pak mají v závislosti na vývoji situace v zemi přijít na řadu i další služby, jako třeba kadeřnictví. Zde mají být při objednávání zákazníků dodržovány minimálně patnáctiminutové časové rozestupy a provozovatelé salonů budou mít povinnost evidovat kontaktní údaje o obsloužených zákaznících.

V této druhé fázi, to znamená okolo 6. května, by se mohly na Slovensku opět začít konat bohoslužby, pokud bude zajištěno, že každý účastník bude mít kolem sebe volný prostor o minimálně 25 metrech čtverečních. Limity budou platit i pro svatby, jichž se bude moci zúčastnit maximálně patnáct hostí. Se zpřístupněním škol se naproti tomu počítá až v rámci posledního kroku, někdy začátkem června, pokud vůbec.

Šéf slovenského Institutu zdravotní politiky Martin Smatana upřesnil, že rozhodování o přechodu do další fáze bude záviset na vývoji průměrných denních přírůstků nových případů v rámci jednoho týdne. Jestliže dle Smatany bude za týden tato hodnota nižší než sto, bude se v uvolňování pokračovat podle vládou ohlášených etap. Pokud by ovšem byla zmíněná hodnota v rozmezí od 100 do 150, do další etapy se nepřejde a zůstane zachováno, co bylo dosud otevřeno. Při růstu případů nad 150 přistoupí vláda k tomu, že znovu omezí odvětví, u kterých předtím povolila návrat k normálu.

Problém s romskými osadami

Nejvíc zaznamenaných případů nákazy novým koronavirem registrují hygienici v domově seniorů v západoslovenském Pezinku. Zde si nemoc covid-19 vyžádala už pět obětí. K dalším rizikovým místům na Slovensku pak patří zejména romské osady, v nichž často neteče voda, a není tudíž možné dodržovat zásady hygieny.

V celé zemi jich existuje přes devět set a v šestnácti z nich byla nákaza zjištěna. Vláda v nich vyhlásila přísnou karanténu, jejíž dodržování hlídá policie, a odřízla je od světa. „Každý pozitivně testovaný je nebezpečím nejen pro osadu, ale i pro okolní města a obce,“ uvedl k tomu již minulý týden premiér. V karanténě jsou například osady Žehra, Bystrany či Družstevná na východě země.