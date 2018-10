Pozor na silný vítr, Babiš bude slavit na Slovensku a dražba Milence

PRAHA Většinu Česka zasáhne dnes silný vítr, na horách až o síle vichřice. Vyhne se zřejmě pouze západu Čech. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nejsilnější bude vítr asi na východě Středočeského kraje, západě Vysočiny a Pardubického kraje a severu Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Na horách vichřice. Výstraha platí od pondělních 17:00 do úterních 17:00. „Od pondělního večera do úterního odpoledne bude foukat na většině území, s výjimkou západní poloviny Čech, silný vítr sedm až 12 metrů za sekundu s nárazy kolem 20 metrů za sekundu (70 kilometrů za hodinu),“ oznámili meteorologové.

V oblasti Českomoravské vrchoviny a hor na severu Čech může mít vítr podle nich v nárazech rychlost až 90 kilometrů za hodinu. Na hřebenech hor dosáhne až 110 kilometrů za hodinu, což na mezinárodní stupnici síly větru odpovídá druhému nejvyššímu stupni, vichřici. Vítr bude v průběhu úterního odpoledne od západu slábnout, uvedl ČHMÚ.

Lidé by měli kvůli větru podle ústavu zajistit okna a dveře a schovat předměty volně položené venku, jako třeba zahradní nábytek a květináče. Řidiče pak meteorologové varují, že vítr může učinit auto neovladatelným. Na horách by lidé měli omezit túry, a nevydávat se hlavně na hřebeny hor.

Kauza trafiky. Soud pokračuje v projednávání kauzy tzv. trafik pro poslance ODS. Obžalobě čelí expremiér Petr Nečas, jeho žena Jana a někdejší náměstek ministra zemědělství Roman Boček.



Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci by měli projednávat předlohy ve druhém čtení. Jde mj. o předlohy o zpřísnění podmínek pro směnárny a o úpravy v poskytování tzv. zelené nafty.



Popírač genocidy Bartoš? Soud pokračuje v projednávání odvolání v případu předsedy krajně pravicové Národní demokracie Adama B. Bartoše, který čelí obžalobě z popírání a schvalování genocidy, podněcování nenávisti a hanobení národa. Prvoinstanční soud mu za to udělil dvouletý podmíněný trest s tříletou zkušební dobou.



Co po Merkelové? V Německu se dál bude diskutovat o osudu CDU poté, co kancléřka a šéfka strany Angely Merkelové oznámila, že nebude znovu kandidovat do čela strany. Ve funkci kancléřky by ráda vydržela do roku 2021.

Oslavy 100 let od podpisu Martinské deklarace, ve které se zástupci Slovenska přihlásili ke vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Vzpomínkové akce v Martině se zúčastní premiéři ČR a Slovenska Andrej Babiš a Peter Pellegrini a další vrcholní čeští a slovenští politici včetně prezidentů obou zemí.

Dražba Milence. Aukční síň Sotheby’s bude dražit výtisk románu D. H. Lawrence Milenec lady Chatterleyové, který byl v roce 1960 použit jako důkaz v procesu proti nakladatelství Penguin Books. Prokuratura nakladatelství vinila, že se vydáním knihy dopustilo obscénosti. Odhaduje se, že by se mohl prodat za 15 000 liber (430 000 korun).