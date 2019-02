‚Pustí‘ Řecko Makedonii do NATO? Soud rozhodne o učiteli tance, který měl zneužívat dívky ve školkách

Řecký parlament dnes bude hlasovat o cestě Makedonie, s níž se země přela o oficiální název země, do NATO. Soud rozhodne v případu učitele tance Petra Dostála, který se přiznal k zneužívání dívek ve školkách a v Janově dnes má začít demolice západní části mostu, který se loni zřítil.

Hlasování o Makedonii. Řecký parlament dnes bude bude hlasovat o souhlasu s protokolem o přistoupení Makedonie do NATO poté, co se obě země po dlouholetých sporech dohodly na změně oficiálního názvu balkánské země. Aby byla Makedonie do NATO přijata, její vstup musí podpořit všechny členské země.

Huawei hrozí. Čínská společnost Huawei je připravena se kvůli varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před jejími technologiemi bránit u soudů i prostřednictvím mezinárodní arbitráže. Požaduje zrušení nebo úpravu varování. Napsala to v dopisech adresovaných premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a řediteli NÚKIB Dušanu Navrátilovi. Odpověď chce čínská firma podle Deníku N do 14. února. Dopis podle něj v pátek projedná vláda.

Zneužívání dívek ve školkách. Pražský městský soud dopoledne rozhodne o případu učitele tance Petra Dostála, který se doznal ke zneužívání dívek v mateřských školkách a k dlouhodobému sexuálnímu vztahu s jednou z nich. Společně s mužem čelí obžalobě i matka této dívky. Státní zástupkyně ve čtvrtek pro Dostála navrhla dvanáctiletý trest vězení, pro matku pak 8 let za mřížemi.

Demolice v Janově. Dnes by mě měla začít demolice západního části janovského mostu, který se zřítil loni v srpnu, podle vyšetřovatelů kvůli zrezivělému lanu. Zemřelo 43 lidí, další stovky přišly o bydlení. Město chce postavit nový most do konce roku 2019.

Autorská práva na internetu. Zástupci členských zemí EU budou opět hledat kompromisní podobu návrhu směrnice o ochraně autorských práv na internetu.

Nezaměstnanost v Česku. Úřad práce ČR dnes zveřejní údaje o nezaměstnanosti za leden ve všech krajích, včetně Prahy.

Eurokomisařka v Praze. Eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová navštíví Česko. Na programu má pracovní oběd s premiérem Andrejem Babišem a ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou. Babiš dřív uvedl, že s ní chce jednat hlavně o situaci kolem prodeje ostravské hutní firmy ArcelorMittal britské společnosti Liberty House. Komisařka se také setká se zástupci evropských a hospodářských výborů Poslanecké sněmovny a Senátu a zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dopoledne přednese jeden z úvodních projevů při druhém dni konání konference Digitální Česko 2019.