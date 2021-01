Praha RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Nouzový stav kvůli epidemii covidu má trvat za nynější situace do pátku, menšinová vláda proto žádá poslance o další prodloužení o 30 dní - a to do 21. února. Opozice se staví k žádosti rezervovaně.

Evropská unie projedná společný postup proti šíření nových mutací koronaviru a též probere možnosti distribuce a očkování vakcíny. Sjednotit názory se pokusí prezidenti a premiéři jednotlivých členských zemí.

Političtí lídři budou hledat také cestu k možnému zavedení celounijních očkovacích certifikátů. Ty by lidem mohly umožnit snazší cestování přes hranice. Německo spekuluje i o tom, že Česko zařadí na seznam vysoce rizikových oblastí.



Případem řidičky, která loni v červenci při dopravní nehodě smrtelně policistu, se začne zabývat obvodní soud pro Prahu 4. Podle vyšetřovatelů řídila pod vlivem alkoholu. Může dostat až osm let vězení.

České dráhy budou řešit, jak ušetřit. Dozorčí rada projedná úsporné kroky. Mezi zvažované patří například snížení mezd 700 zaměstnancům či propouštění. Za ztrátami stojí krize způsobená covidem.

Ve čtvrtek mají také živnostníci poslední šanci zažádat o ošetřovné za listopad. Lhůta jim uplyne minutu před půlnocí. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musely kvůli uzavření škol a sociálních zařízení omezit podnikání z důvodu péče o dítě do deseti let nebo handicapovaného člověka, mohly o ošetřovné za jedenáctý měsíc podávat žádosti od 21. prosince.

Karlovy Vary přivítají v předehrávce 38. kola hokejové extraligy Pardubice, kterým se v poslední době nadmíru dařilo. Podaří se jim proti sousedovi v tabulce potvrdit dobrou formu, když ze čtyř uplynulých zápasů ztratily pouhý bod?