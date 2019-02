Statistici vyčíslí české zdravotnictví, Belgii ochromí generální stávka

PRAHA Statistici odhalí, kolik stála v Česku zdravotní péče. Belgii zastaví generální stávka a v Amsterodamu zahájí první velkou výstavu věnovanou Rembrandtovu výročí.

Do dneška má britská premiérka Mayová předstoupit před své poslance s dalšími úmysly v rámci procesu odchodu z EU. Už v úterý Mayová uvedla, že věří, že může dosáhnout dohody o odchodu země z Evropské unie, která bude pro parlament přijatelná. Bude však potřebovat ještě čas. Nebude to mít ale jednoduché. Šéf labouristické opozice Jeremy Corbyn ji poté obvinil, že lehkovážně plýtvá časem a snaží se poslance díky časové tísni „vydírat“, aby její dohodu podpořili. Parlamentní lídr skotských nacionalistů Ian Blackford dokonce Mayovou nazval lhářkou. „Rozhovory jsou v rozhodující etapě. My všichni teď potřebujeme pevné nervy k dosažení změn, jež tato sněmovna požaduje, a k provedení brexitu včas,“ prohlásila Mayová.



Český statistický úřad oznámí, jaké výdaje šly na zdravotní péči v letech 2010 až 2017, dále kolik činily průměrné výdaje podle diagnóz či kolik se utratilo za léky.



Odborové svazy v Belgii vyhlásily generální stávku. Veřejnou dopravu v zemi postihnou výpadky. Aerolinky Brussels Airlines, které létají i do Prahy, zruší všech 222 na tento den plánovaných letů.



Šéf americké diplomacie Mike Pompeo bude ve Varšavě jednat s polským ministrem zahraničí Jackem Czaputowiczem. Mezinárodní konference o Blízkém východě, kterou pořádají USA, se kromě Pompea zúčastní i americký viceprezident Mike Pence, poradce Bílého domu Jared Kushner a izraelský premiér Benjamin Netanjahu.



Česká národní banka zveřejní základní měsíční údaje platební bilance za prosinec 2018.



Egyptský parlament má hlasovat o ústavní změně, která by umožnila prezidentovi Sísímu zůstat u moci do roku 2034. Abdal Fattáh Sísí je ve funkci od roku 2014.



Pokračuje schůze sněmovny. Poslanci by mohli schvalovat novelu o finanční kontrole, ve druhém čtení dokončit projednávání vládní cizinecké novely a věnovat se předlohám v prvním čtení.



Ve 13:30 proběhne na dálnici D5 technický briefing k problematice výskytu a technologickému postupu při řešení tzv „mikrotrhlin“ v dálničním cementobetonovém povrchu. Expertem na místě bude ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD Jiří Hlavatý.



Nizozemské Rijksmuseum v Amsterodamu novinářům představí první výstavu z cyklu věnovanému letošnímu 350. výročí úmrtí malíře Rembrandta van Rijna. Expozice s názvem All the Rembrandts představí všechna jeho díla ze sbírek muzea, veřejnosti se otevře 15. února.

Od 21:00 se odehrají úvodní osmifinálová utkání fotbalové Ligy mistrů: Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund, Ajax Amsterodam - Real Madrid (oboje na 02 TV).