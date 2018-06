Britský heterosexuální pár vyhrál soud o registrované partnerství

LONDÝN Registrované partnerství by neměly mít možnost uzavírat jen páry stejného pohlaví, ale i heterosexuálové. Podle britského nejvyššího soudu je skutečnost, že partneři různého pohlaví spolu mohou ve Spojeném království vstupovat jen do manželství, ale nikoliv do registrovaného partnerství, „neslučitelná“ se zákony o lidských právech. O rozsudku informovala agentura AP.

Rebecca Steinfeldová a Charles Keidan o možnost uzavřít registrované partnerství bojují již několik let. Chtějí být zákonem oficiálně uznaný pár, svůj vztah ale odmítají zatížit manželstvím, které považují za patriarchální institut se sexistickou minulostí.



Homosexuálové se v Británii mohou registrovat jako partneři na základě zákona z roku 2004. Skutečnost, že oni tu možnost nemají, označují Steinfeldová a Keidan za diskriminaci.

Britské soudy nižších instancí dosud námitky stěžovatelů odmítaly. Upozorňovaly především na to, že i homosexuálové mohou od roku 2014 uzavírat v Anglii, Walesu a Skotsku i normální sňatky, takže instituce registrovaného partnerství je v podstatě překonaná a pravděpodobně výhledově zanikne. Dvojice ale s rozsudky nesouhlasila a nejvyšší soud Spojeného království jí nyní dal za pravdu.

Britská vláda před časem upozornila, že musí zhodnotit vliv uzákonění manželství pro osoby stejného pohlaví na institut registrovaného partnerství, než rozhodne, zda jej zachová a rozšíří i na heterosexuály, či úplně zruší.

Ačkoli na základě středečního rozsudku není britská vláda povinna cokoli ve věci registrovaného partnerství podnikat, Steinfeldová a Keidan věří, že pod jeho vlivem kabinet premiérky Theresy Mayové registrované partnerství umožní uzavírat i heterosexuálním párům.