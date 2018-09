Brno chce bojovat s opilými bezdomovci v ulicích. Plánuje centrum, kde by se mohli popíjet alkohol

BRNO Brněnský magistrát přišel s netradičním nápadem řešení opilství a rušení pořádku v ulicích. Jako první v Česku ve své nové sociální strategii představil myšlenku založení speciálního denního nízkoprahového centra, do kterého by lidé bez domova mohli přijít v podnapilém stavu, případně tam i konzumovat alkohol. V první fázi příprav vyjde podle odhadů projekt na čtyři až pět milionů korun.

Takzvané „centrum s mokrým režimem“ by mohlo bezdomovcům poskytnout prostor k pití omezeného množství alkoholu. To vše za předpokladu, že budou dodržovat stanovená pravidla konzumace a chování. Klienti by do takového zařízení mohli docházet podnapilí, což v ostatních centrech sociálních služeb není možné. Ve většině z nich je totiž nejen pití alkoholu, ale často i kouření přísně zakázáno.

Podle protidrogové koordinátorky z odboru sociální péče města Brna Veroniky Fiedlerové je celý projekt úplně na začátku. Dosud totiž ve věci zřízení centra nepadlo na brněnském magistrátu žádné definitivní rozhodnutí.

„V současné době probíhá přípravná fáze, jejíž cílem je pečlivě zmapovat situaci, analyzovat lokální specifika, věnovat dostatečný prostor diskuzím se všemi subjekty a službami, kterých se problematika dotýká. Ze zahraniční praxe totiž vyplývá, že právě kvalitní příprava je pro realizaci podobné služby nezbytná,“ vysvětluje Fiedlerová. Dodává také, že podle hrubých odhadů by se na pilotní fázi projektu, která má za cíl ověřit fungování služby, vynaložilo mezi 4 až 5 miliony korun ročně.



Brno by se takovýmto centrem snažilo snížit počet bezdomovců, kteří se v ulicích města pohybují především přes den a konzumují alkohol. Podle magistrátu tito lidé opakovaně narušují veřejný pořádek a městská policie kvůli nim musí vydávat finance i energii na řešení konfliktních situací. Pouliční konzumenti alkoholu mají navíc často fyzické a psychické obtíže. Někteří z nich pobývají například na ubytovnách nebo v azylových domech, kde je pití alkoholu zakázáno a oni proto utíkají popíjet do ulic města.



V rámci řešení celého problému navrhl magistrát jako jednu z možností otevření denního centra, kde by tito lidé mohli trávit čas. Zařízení, ve kterých je povoleno klientům popíjet, fungují i v dalších evropských zemích, například ve Velké Británii, Německu nebo Rakousku.

Ředitel divize odborných služeb pro Jihomoravský kraj Podaných rukou Jiří Dolák také poukazuje na to, že celé centrum musí klientům nabídnout něco speciálního. „Něco, co by je alespoň částečně stáhlo z ulice a my jim mohli pomoci. Jsou klienti, u kterých z velké části není šance na abstinenci, takže v jejich případě by šlo spíše o omezování škod a snížení rizika nebezpeční pro ně a okolí,“ upřesnil Dolák.

Potvrdil také, že je celý projekt teprve v plenkách. „Společnost Podané ruce se přihlásila jako realizátor celého záměru, ale jsme opravdu na začátku. V současnosti probíhá terénní výzkum mezi uživateli, abychom vůbec zjistili, zda je toto ta nejlepší cesta. Nyní probíhají výzkumy, ve kterých zkoumáme situaci, zájem a potřeby klientů a koncem roku bychom měli vědět, jaký je jejich stav ve skutečnosti,“ sdělil.



Pravidla pro centrum zatím neexistují

Tím, že jde o pilotní projekt, nemá zatím nikdo z těch, kdo jsou do plánovaní zapojení, zcela jasnou představu o tom, jak by centrum mělo vypadat a jak by mělo mít nastavená pravidla. Odborníci ale upozorňují, že je potřeba tyto nařízení předem jasně definovat.



Podle ředitele brněnské pobočky Armády spásy, která dlouhodobě pracuje s bezdomovci v ulicích Brna Ivana Borka bude zajímavé, jak a kým bude ošetřen provoz a fungování centra. „V tuto chvíli si já osobně zatím nedovedu představit, jak bude zajištěno fungování, ostraha, provoz a jak vše bude podchyceno personálně,“ vysvětlil Borek.

Dolák zase upozorňuje, že centrum tohoto druhu musí mít jasně nastavené provozní mantinely. „Je hrozně důležitá kapacita centra. Pokud by byla vysoká, tak bude vše mnohem složitější na pravidla, na fungování a vůbec na atmosféru centra, která musí být pro klienty zajímavá. Žádný klient nechodí do centra, ve kterém zažívá konfliktní situace. Právě naopak by si měl říct: Ano, tam je to příjemnější než na ulici,“ poukázal Dolák.



Oba odborníci se však shodují, že centrum tohoto druhu je v Brně potřeba. „Hledání řešení společně s magistrátem je na místě. Přes den v centru města během jedné procházky uvidí člověk spousty lidí bez domova, kteří jsou pod vlivem alkoholu a často jsou i nemocní. Kdybychom s nimi začali pracovat, šetřili bychom například i peníze ze zdravotního pojištění. Také městská policie spoustu svého úsilí musí věnovat této skupině klientů, opakovaně je například vozí na záchytku. Těmto lidem to ovšem nijak neprospívá, jsou pořád ve stejné situaci,“ doplňil Dolák.