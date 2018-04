Bude Meryl Streepová novou princeznou Leiou? Fanoušci podepisují petici

LOS ANGELES Sága Star Wars se možná dočká nečekané posily. Internetová petice za obsazení Meryl Streepové do role princezny Leii Organy se rychle šíří po sociálních sítích. „Chceme, aby Leia v deváté epizodě zazářila,“ píše se v popisu petice.

Když koncem roku 2016 zemřela herečka Carrie Fisherová, spekulovalo se o tom, co bude s její nejznámější postavou, princeznou Leiou Organou. Scény pro osmý snímek Poslední z Jediů ještě natočit stihla, ale měla vystupovat i v devátém filmu. Mluvilo se o tom, že ji filmaři pro devátý film oživí digitálně, což ale následně společnost Lucasfilms vyvrátila. Možná se ale ještě Leia vrátí, jen v kůži někoho jiného.



Alespoň to totiž požaduje petice, která rychle koluje internetem a sbírá podpisy. „Mluvilo se o tom, že Leia měla být prominentní postavou deváté epizody. Chceme tak, aby Leia stále v deváté epizodě mohla zazářit. Věříme proto, že by její postava měla být znova obsazena a Meryl Streepová se jeví jako ideální kandidátka,“ píše se v popisu petice. „Celé řadě žen sloužila Leia jako předloha silné, emancipované a uvědomělé dívky, která byla více než jen otrokem Jabby Hutta,“ pokračuje popisek. Petici zatím podepsalo více než jedenáct tisíc lidí.

Tvůrce petice vysvětluje i výběr herečky, která by měla Carrie Fisherovou nahradit. „Meryl Streepová je známá jako nejlepší herečka na světě. Se třemi Oscary a dvaceti nominacemi (nejspíše jednadvaceti v dalších letech),“ uvádí se v petici. Meryl Streepová si ve filmu Pohlednice z Hollywoodu zahrála postavu Suzanne Valeové. Tento autobiografický film napsala jako scenáristka Carrie Fisherová a postava Valeové byla založená na životě Carrie Fisherové. Streepová by se tak teoreticky měla být schopná do Carrie Fisherové a jejich rolí bez problému vcítit.



Je zatím otázkou, jak s tímto toužebným přáním fanoušků naloží společnost Disney a pod ní patřící studio Lucasfilm. Odkaz na petici ZDE.