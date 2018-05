Budou pokračovat násilnosti v Gaze? Novičok pro Zemana a Hra o trůny v Praze

PRAHA Tisíce Palestinců se v úterý v Pásmu Gazy účastnily pohřbů prvních z téměř šesti desítek obětí, jež si vyžádaly pondělní protesty na hranicích Gazy s Izraelem. Několik zemí i úřad OSN pro lidská práva odsoudily Izrael za použití ostrých nábojů při potlačování těchto nepokojů, které vyvolalo přesunutí americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma u příležitosti 70. výročí vzniku státu Izrael. Některé země i úřad OSN vyzvaly k nezávislému vyšetření násilí v Gaze.

60 mrtvých. Pondělí bylo dnem s největším počtem obětí od války mezi radikálním palestinským hnutím Hamás, která Pásmo Gazy ovládá 11 let, a izraelskými bezpečnostními složkami od roku 2014. O život přišlo podle palestinských zdrojů 60 Palestinců, včetně osmi nezletilých, a na 130 lidí je kritickém stavu. Přes 2770 Palestinců bylo zraněno, z toho každý druhý utrpěl střelné zranění. Protestů se účastnilo na 50.000 Palestinců. Včera protesty pokračovaly v menší míře a zemřeli při nich dva Palestinci. Neklid se dá očekávat i dnes, kdy bude pokračovat pohřbívání obětí.



Liga arabských států svolala mimořádné zasedání. Krok USA je podle ligy nelegální. Guatemala dva dny po USA slavnostně otevře svou ambasádu v Jeruzalémě. Ceremoniálu se zúčastní i guatemalský prezident Jimmy Morales.



Vláda bude jednat o posílení práv klientů směnáren. Od 7:00 začíná schůze vlády v demisi. Na programu má mimo jiné: - návrh na vydání zákona o zajištění právní pomoci chudým lidem ze strany státu, - návrh novely zákona o směnárenské činnosti, která by posílila práva klientů směnáren, - novela zákona o volbě do krajských zastupitelstev, podle které by vysocí státní úředníci směli zůstat krajskými zastupiteli, - schválení vyjmutí společnosti Český Aeroholding z privatizace, - návrh na finanční příspěvek ČR pro skupinu zemí G5 Sahel či informace o přípravě novely služebního zákona.

Novičok a zpráva pro Zemana. Proběhne jednání senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, který se s ministryní obrany Karlou Šlechtovou má od 10:30 zabývat zprávou tajných služeb ohledně jedu novičok, kterou dostal prezident Miloš Zeman.

Koncert Hra o trůny - Live Concert Experience. Německý skladatel Ramin Djawadi povede orchestr a sbor, který zahraje hudbu ze všech sedmi řad kultovního seriálu HBO. Koncert je od 20:00 v pražské O2 Areně.



Stání s Češkou. V Islámábádu pokračuje soud s Češkou, která byla letos v lednu zadržena v Pákistánu s devíti kilogramy heroinu. Mají pokračovat výslechy svědků.