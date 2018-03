Bulhaři rozehráli partii o ČEZ. Do Prahy kvůli tomu míří vyjednávači

PRAHA Situaci, která se v balkánské zemi mění každým dnem, sleduje s napětím především veřejnost. Ve hře je dodávka elektřiny pro tři miliony obyvatel, k níž se má dostat neznámá a nejasně financovaná bulharská firma Inercom. "Je tu z toho strašný mumraj," hlásí bulharští novináři, kteří sledují, jak dění kolem české energetické skupiny ČEZ ovládlo jejich politickou scénu.

Premiér Bojko Borisov pochopil, že situace se pro jeho vládu nevyvíjí dobře. Navrhl tedy, že stát vstoupí do vyjednávání o prodeji bulharské divize ČEZ a pokusí se distribuční síť od české energetické jedničky získat.

Tím ale znejistěla i česká strana, protože není jasné, nakolik bude platit před týdnem podepsaná smlouva mezi vedením ČEZ a firmou Inercom. Pokud by se transakce za 8,5 miliardy korun zadrhla, ČEZ by v Bulharsku čekala nejistá budoucnost, v jejímž důsledku by tam mohla spadnout cena jeho majetku.



Záměr převzít nad bulharskou distribuční sítí kontrolu vyslovil ve čtvrtek premiér Borisov. Uvedl, že vláda v Sofii chce mít kontrolu nad majetkem, který má ČEZ prodat Inercomu. Důvodem je, aby obyvatelé měli jistotu, že strategicky důležitou energetickou soustavu nespravuje firma s nejistým personálním či finančním pozadím.

Podle informací LN se o záměru získat nad bulharskou sítí kontrolu (místo Inercomu) zmínil Borisov českému premiérovi v demisi Andreji Babišovi v rámci telefonátů (bylo jich až pět) ve středu večer. Babiš podle svých slov do vyjednávání nemíní zasahovat, jeho vláda by maximálně mohla pomoci zorganizovat jednání mezi ČEZ a Inercomem, potažmo bulharským kabinetem.

Bulharský ministr financí Vladislav Goranov ve čtvrtek informoval, že obchod nebude dokončen, dokud se vše nevyřeší. Inkriminované tiskové konference se účastnila i majitelka Inercomu Ginka Varbakovová, která je ochotna se státem vyjednávat.

„Pokud to uklidní konečné spotřebitele, ano, jsem ochotná souhlasit, aby se bulharský stát na smlouvě podílel, a jsem ochotna převést svůj kontrakt, pokud s tím prodejce bude souhlasit,“ pronesla podle zpravodajského serveru Novinite. Varbakovová kvůli tomu letí do Prahy, aby změnu situace projednala s vedením ČEZ.

Vedení tuzemského obra zatím nemá o vstupu bulharského státu do transakce podrobnější informace. Podle zástupců společnosti platí podepsaná smlouva s Inercomem, který již zaplatil bankovní záruku 5 milionů eur. Základní otázkou zůstává, proč situace dospěla až do takto kritické fáze. O majitelích Inercomu a způsobu financování nákladné operace věděly česká i bulharská strana několik týdnů – a přesto před podpisem kontraktu nezasáhly.