‚Byla jsem znásilněna v taxíku’. Další svědectví čtenářů o sexuálním obtěžování

PRAHA Vypuknutí aféry amerického producenta Harveyho Weinsteina prolomilo mlčení obětí sexuálního obtěžování po celém světě. Traumatické zážitky z českého prostředí v posledních dnech zahltily nejen sociální sítě pod hashtagem #metoo, ale objevily se také v dotazníku na serveru Lidovky.cz, kam přišly desítky anonymních výpovědí. Přečtěte si v pořadí již druhý výběr čtenářských příběhů.

Už i v Česku se se v posledních dnech otevřelo často opomíjené téma. Po výzvě herečky Alysse Milanové, jež oslovila ženy, aby zveřejnily své zkušenosti se sexuálním obtěžováním nebo nátlakem společně s hashtagem #MeToo (tedy „já také“), aby byly jejich výpovědi stále dohledatelné, se na sociálních sítích objevila záplava příběhů.

Server Lidovky.cz na globální iniciativu volně navázal. Vytvořil anonymní prostor, v němž mohou oběti popsat vlastní nepříjemný zážitek. Za pouhý den přišly do redakce desítky vzkazů. Věk ani pohlaví zjevně nehraje roli, ukazují redakcí nasbíraná data. Ve většině případů se ale se svými problémy svěřily ženy.

Jaké jsou jejich příběhy? Server Lidovky.cz zveřejňuje výběr z výpovědí tak, aby nebyly nemohly být identifikovány oběti ani agresoři. V příspěvcích redakce opravila překlepy a gramatické chyby.

žena, 25 let

„Mám za sebou spoustu klasických záležitostí, které zná asi každá žena (hloupé narážky v práci/škole, nechtěné doteky, obtěžování opilých známých nebo náhodných kolemjdoucích, několik nechutných onanujících v MHD), plus jednu navíc, kdy jsem byla znásilněna v taxíku, protože jsem taxikáře požádala, aby zastavil nejdříve u bankomatu, protože jsem neměla dostatečnou hotovost. Místo bankomatu mě zavezl ven z města a vysvětlil mi, že mu můžu zaplatit i jinak. Ze strachu, co by se mimo dohled lidí mohlo stát. jsem se podvolila. Doteď mám kvůli tomu absurdní fobii z jízdy taxíkem, které se moji známí smějí. Nemám sílu jim to vysvětlovat.“



muž, 26 let

„Příběh hodně zestručním... Zneužívat mě začal můj vlastní otec, když mi bylo devět let. Máma si začala žít ve vlastním světě, jen aby si nepřiznala, že se něco takového děje. V 16 letech jsem utekl z domova a skončil na ulici. Později jsem navázal vztah s mužem, který mě opět fyzicky i psychicky zneužíval. A po rozchodu i znásilnil. Teď již mám normální práci, ale trpím těžkými depresemi, které mě hodně omezuji v osobním i pracovním životě. Snažím se žít, ale bývám zase sražen na dno. Je to takový kolotoč. Svěřuji se hlavně proto, aby se vědělo, že tohle se děje i mezi muži. A troufám si říci, že muži se za to stydí ještě více. Navíc když jste gay... I v dnešní době je dost názoru, že si to vlastně zasloužíte.“

žena, 42 let

„Devět let mne psychicky a fyzicky týral partner. Pracovali jsme v jedné firmě, v jednom openspace. Opakovaně měl hlasité vulgární narážky, poznámky, žádal o sex v kanceláři či na dámských WC, když byli ostatní kolegové na obědě. Abych mlčela, před kolegy mi u hlavy držel nabitou zbraň, pod krkem ostrý nůž. Kolegové dělali, že nic nevidí. Když jsem od partnera odešla, zařídil, abych byla z firmy odejita. Rozhlásil, že se se mnou rozešel a že se mu budu mstít - a tak mne předem znevážil, aby mi nikdo nevěřil.“



žena, 35 let

„V zaměstnání, ve veřejném sektoru, jsem se naučila, že spousta mužů na vyšších pozicích využívá své postavení k získání sexu. Jako vdaná jsem dostala několik nabídek od několika mužů, a to i dost nevhodným způsobem - přemlouvání, přikazování, lehký náznak nátlaku, samozřejmostí jsou různé narážky. Jsem osoba, na které je znát, že si spoustu věcí nenechá líbit, takže nikdy nedošlo k násilí či fyzickému obtěžování. Nicméně jsem vždy tyto nabídky odmítla a na daných místech v pracovní oblasti jsem za to byla sankcionovaná.“



žena, 34 let

„Osahávání na základní škole jsem zažila mnohokrát, v dospělosti to pak byly dost vulgární poznámky třeba od dělníků, když jsem šla ulici nebo od dělníků, kteří pracovali v naší budově, a skoro každý den mě verbálně obtěžovali, když jsem šla po schodišti. Jednou mi v létě kolemjdoucí muž, mnohem starší než já, sáhnul na stehno... Těch zkušenosti mám bohužel víc.“

žena, 26 let

„Na zimním soustředění mi před rokem vlezl do postele muž a snažil se vynutit si sex. Držel mě za ruce, tlačil mě na zeď, osahával na genitáliích a jiných partiích, snažil se líbat. Do ucha mi šeptal, že si o to říkám, že si mě vytipoval. Když jsem mu říkala, ať přestane, stupňovalo se to a svlékal mě, bránila jsem se, ale stále mě tlačil na zeď. Přestal, až když jsem se ho zeptala, proč to dělá. Řekl, že má problémy se ženou. Od té doby chodím k terapeutovi a rok pracuji na tom, abych měla důvěru v muže.“

muž, 35 let

„Na střední škole jsme měli učitelku tělocviku, bylo jí tehdy kolem 40, nám 16 let. Pubertální kluci. Pamatuji si, že když jsme dělali výmyk nebo skákali do výšky, běžně nám sahala mezi nohy. Prý abychom věděli, jak se to správně dělá a měli správné držení těla. Když jsme se rozcvičovali a běhali v tělocvičně, běhaly s kolegyní za námi a vždy poslední z nás plácaly po zadku se slovy: ‚Šup, šup, přidej, přidej‘.”



žena, 37 let

„Když mi bylo 16 let, znásilnil mě můj o šest let starší bývalý přítel. Šla jsem s ním něco vyzvednout k němu do bytu, vůbec mě nenapadlo, co se v příštích minutách stane. Když jsme byli už bytě, položil mi nůž na krk a se slovy ‚kalhoty dolů‘ mě donutil k sexu. Bylo to naštěstí rychlé, ale velmi ponižující a traumatizující. Nikomu jsem o tom tenkrát neřekla a ani věc nehlásila policii, i z obavy, co by tomu řekli rodiče, věřící katolíci.“

žena, 42 let

„Oplzlé řeči, ohmatávání, přitlačení ke zdi. Ať hodí kamenem ta, která tuhle ohranou písničku nezná. Pro ilustraci: tři týdny nazpět jsem usnula po noční směně v tramvaji, čilý občan toho využil, přisedl a začal ohmatávat. Vzbudila jsem se na zastávce, kdy mi sahal do rozkroku a druhou rukou rejdil ve svých kalhotách. Zakřičela jsem a on hbitě vystoupil. Nikdo se neohlédl, jen jakýsi postarší muž poznamenal cosi o hysterkách.“

žena, 26 let

„Když jsem chodila na gymnázium, tak jsem jezdila do školy tramvají. Šla jsem davem na zastávku a v tu chvíli mě začal osahávat v rozkroku neznámý muž zezadu. Obrátila jsem se, vrazila mu pěstí a on se jen smál. Křičela jsem, nadávala, volala o pomoc, aby někdo toho muže zastavil, nikdo se neotočil a ani mi nepomohl. Vše jsem nahlásila na policii, což samozřejmě k ničemu nevedlo.“