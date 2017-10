První žena, která unesla letadlo. Palestinka teď v europarlamentu srovnávala Osvětim a Gazu

PRAHA Leila Khaledová byla první ženou, která unesla letadlo. Při druhém pokusu v roce 1970 však byla zadržena leteckými maršály, zatčena a putovala vězení za terorismus. Později ji Britové vyměnili za rukojmí z dalšího uneseného letadla. Minulý týden palestinská teroristka vystoupila na akci Evropském parlamentu jako hlavní řečník, aby hovořila o roli žen v palestinském odboji.

Minulé úterý pořádala levicová skupina poslanců Evropského parlamentu událost, v rámci které probíhala diskuse o roli žen v palestinském lidovém odboji. Jako hlavní řečník vystoupila usvědčená teroristka Leila Khaledová, která se stala jedenou z hlavních tváří hnutí za svobodnou Palestinu na přelomu 60. a 70. let.



Radikální skupina Lidová fronta pro osvobození Palestiny (LFOP), které je Khaleová součástí, se vyskytuje na seznamu organizací, které EU považuje za teroristické. To že by měla na seznamu figurovat potvrdil Evropský parlament během hlasování začátkem srpna letošního roku a LFOP tak na jednadvacetimístném seznamu zůstalo. I přesto mohla Khaledová na půdě evropského parlamentu vystoupit a rozhodně nešetřila kritikou Izraele.

„Copak nevidíte podobnost mezi holokaustem v Osvětimi a holokaustem v Gaze?“ ptala se rozohněně během diskuse Khaledová. „Zatímco nacisté byli souzeni v Norimberku, sionisté nebyli za zločiny souzeni nikdy.“

„Nebude mír, dokud na palestinském území bude jediný sionista,“ řekla Palestinka.



Setkání, na kterém Khaleová vystoupila, uspořádali poslanci krajně levicové španělské strany Izquierda Unida, která je součástí poslanecké skupiny Spojená evropská levice/Severská zelená levice v rámci Evropského parlamentu.

Vystoupení Khaledové okamžitě kritizoval mluvčí izraelské mise při EU Michal Weiler-Tal, který uvedl, že takovéto setkání by se rozhodně „nemělo odehrávat v instituci, která propaguje demokracii a Západní hodnoty.“

Na druhou stranu účast Khaledové na diskusním panelu vřele přivítala poslankyně radikální irské strany Sinn Fein Martina Andersonová. Ta se dokonce s palestinskou bojovnicí/teroristkou vyfotila a příspěvek sdílela na sociální sítě.

„Fantastická účast na Bruselu. Čtyři ženy v palestinském boji, Leila Khaledová se obrací k plné místnosti. Ať žije mezinárodní solidarita,“ Andersonová na Twitter.

Khaledová se stala známou tváří teroristické organizace díky tomu, že byla první ženou, která se podílela na únosu letadla. V roce 1969 se svým týmem unesla letadlo společnosti TWA Flight 840 během letu z Říma do Tel Avivu, ve kterém měl být izraelský velvyslanec v USA Yitzhak Rabin, ten však do letadla nenastoupil.

Boeing 707 následně přistál v Damašku, kde jej teroristé vyklidili a vyhodili do vzduchu jeho přední část. Během útoku nebyl nikdo zraněn.

V letadle byla také pořízena ikonická fotografie, na které zahalená Khaledová v kefíje drží kalašnikov. Teroristka se stala po boku Che Guevary vzorem mnoha revolučních hnutí. Mnohým připomínala Audrey Hepbernovou, ale budila strach.

Šest operací jí změnilo tvář

Aby mohla v unášení letadel pokračovat, musela podstoupit šest plastických operací, který změnil její obličej k nepoznání.

O rok později se tak dostala do letadla společnosti El Al na let 219 z Amsterodamu do New Yorku a pokusila se jej unést. Souběžně palestinští teroristé unesli další 4 letadla. Celá akce vešla v povědomí jako únosy letadel na Dawson’s Field.

Khaledová však tentokrát nebyla úspěšná. Izraelští letečtí maršálové jí v únosu zabránili a letadlo přistálo v Londýně, kde byla zatčena a držena měsíc ve vězení. Byla propuštěna 1.října 1970 během výměny za rukojmí při dalším únosu letadla.

V současnosti stále působí v LFOP a vystupuje na mítincích na podporu Palestiny. O jejím životě byl natočený dokumentární film Leila Khaled: Únoskyně a několik amerických kapel složilo písně za použití jejího jména.