‚Byli to dobří lidé.‘ Obec, kde žil zastřelený slovenský novinář, je v šoku

VEĽKÁ MAČA Ticho a smutek. Přesně tak je možné popsat atmosféru, která se v pondělí vznášela ulicí, kde žil zastřelený novinář Ján Kuciak se svojí snoubenkou. Po nešťastné události jsme se vydali do obce Veľká Mača, kde si dvojice plánovala společnou budoucnost a kde místo toho nakonec našla smrt.

Při příjezdu nic nenaznačovalo, že by se tam jen několik hodin předtím našly dvě oběti vraždy. Život plynul nenápadně dál obvyklým tempem. Jen televize v krčmě, která vysílala mimořádnou tiskovou konferenci naznačila, že všichni jsou v šoku z ­toho, co se stalo, a ­rádi by věděli, co se skrývá za tragédií.

Než jsme našli Kuciakův dům, několikrát jsme ve spleti ulic zabloudili. Nakonec nás nasměrovali přímo místní. Dům se totiž nachází v poslední ulici, za níž je obrovské pole a nedaleký les. V­jízdě nás zastavila zelená policejní páska, která obklopovala křižovatku u domu ze všech tří stran, jež střežili muži zákona. Ti se na stráži pravidelně střídali a­za pásku pouštěli jen obyvatele ulice. Všude bylo tísnivé ticho a­tuhá zima pronikala až do kostí.

Na ulici před Kucjakovým domem stáli jen tři policisté, kteří hovořili zřejmě s obyvateli sousedních obydlí. „Znala jsem je. Byli to dobří lidé. Naposledy jsem je potkala minulé pondělí, když mi mávali z­auta,“ popsala starší paní z­nedalekého domu poslední chvíle, kdy viděla dvojici, a povzdechla si, že to, co se stalo, je smutné.

Kolegové z vydavatelství Ringier Axel Springer oznámili, že jestli byla vražda novináře a jeho snoubenky pokusem odradit je od jejich práce, stane se pravý opak. Prezident policejního sboru Tibor Gašpar potvrdil, že někteří novináři z­portálu Aktuality.sk, kde Kucjak pracoval, dostali policejní ochranu.