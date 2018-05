Bývalý šéf čínské Anbang půjde za podvody do vězení na 18 let

ŠANGHAJ Čínský soud ve čtvrtek poslal zakladatele a bývalého šéfa pojišťovny Anbang Insurance Group na 18 let do vězení. Oznámila to tisková agentura Nová Čína. Wu Siao-chuej přiznal, že podvodně získal miliardy dolarů od investorů.

Wu založil firmu Anbang v roce 2004. Byl obviněn z klamání investorů a převedení jejich peněz pro svoji vlastní potřebu. Zadržen byl loni a v únoru regulátoři převzali kontrolu nad Anbang. V březnu se Wu objevil ve státní televizi, kde přiznal vinu.



Kromě vězení bude Wuovi rovněž zabaven majetek 10,5 miliardy jüanů (35,6 miliardy korun).

Případ Anbang je jedním z řady skandálů v čínském pojišťovacím průmyslu. Bývalý nejvyšší regulátor pojišťovacího sektoru byl v září obviněn z braní úplatků a další pojišťovny čelí obvinění z lehkomyslných spekulací do akcií a realit, napsala agentura AP.

Anbang se postupně rozrostla ve společnost s více než 30 000 zaměstnanci a 35 miliony klientů. Poskytovala služby od životních pojistek, bankovnictví, správy majetku a pronájmů po makléřský servis. Měla také zájem investovat do mrakodrapu na Manhattanu, který patří rodině zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa Jareda Kushnera. Loni ale jednání v této věci skončilo bez dohody.