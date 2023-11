Staré nemusí být vždycky lepší. Architektům se podařilo nenápadně a citlivě ztrojnásobit knihovnu

Obrazem

Knihovna se do neoklasicistní budovy už nevešla. Řešení tohoto problému hledala architektonická soutěž. Porota nakonec vybrala nejcitlivější způsob, jak prostory zvětšit. I to v kanadském Montrealu vyvolalo velké debaty, vznikla petice proti zásahům do budovy a zahrady kolem ní. Nepomohlo to.