Zdánlivě strohý, ale s péčí o detail. Kalábrijský kostelík stavěli pět let

Obrazem

Co vlastně dělá kostel kostelem? Někteří architekti se snaží držet zavedených pořádků a přebírají jednotlivé prvky. Jdou na to sice moderně, ale základní tvar včetně věže zpravidla zůstává tradiční. Jiní na to jdou úplně s čistým papírem a na dosavadní pravidla tolik nehledí. Takový příklad novostavby kostela můžeme najít v jižní Itálii a podle toho, jak sbírá různá ocenění, nejspíše oslovuje i odborníky.