Cihly utvářejí identitu. Čtyři navlas stejné domky nabízejí netradičně řešené soukromí

Dnešní příklad je z jihoanglického Brightonu, čtyři stejné domy tam postavili na pozemek schovaný za zahradami rodinných domů. Jde tedy o slepou ulici, do které se dá dostat jen průjezdem mezi dvěma staršími budovami.

Za inspiraci si architekti z Alter Architects vzali styl domů v okolí – zejména těch s podobnými proporcemi. I ty mají cihlovou fasádu, a ta se stala i jasným znakem nové čtveřice.

Architekti ale zašli ještě o kus dál a domy dostaly ještě výraznější prvek. Před velkým oknem ložnice nechali předsunutou cihlovou zeď s drobnými průzory. „Cihly slouží k blokování přímých výhledů do přilehlých nemovitostí,“ vysvětluje architekt Grant Shepherd.

Na pozemku bylo podle architektů největší výzvou právě soukromí – ukrytí ložnice za zdí tak pomáhá oběma stranám. Sousedi nemají pocit, že by na ně z ložnice někdo koukal, protože nevidí okno, lidé v ložnici se zase nemusejí obávat, že by byli vidět, protože to z principu ani není možné.

V místnosti na spaní méně světla v podstatě tolik nevadí, kombinace velkého (a tedy drahého) prosklení a zbytné zdi je ale krásným příkladem toho, kdy se za styl připlácí. Je na posouzení každého, zda by takovou cestou šel také. Dům je ale díky tomu nezaměnitelný a má zcela jinou vnitřní atmosféru.

Do zahrady či spíše do dvorku je dům plně otevřený, a to i když je samozřejmě vidět zase k jiným sousedům.