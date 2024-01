Hlavní je krásný výhled. Bojovat proti slunci jde i jinak než „zabedněním“ všech oken

Architekti na to šli tentokrát úplně jinak, dalo by se říci postaru. V horním patře je kolem okna obdélník, který slunce během dne výrazně krotí. U spodního patra jsou pak klasické slunolamy.

„Použili jsme kovové vnější stínění, aby nerušilo výhled a zároveň vytvořilo jedinečnou estetiku vnější fasády,“ říká serveru Lidovky.cz Mukesh Vanjani z architektonické kanceláře Sandbox Studio, která za projektem v Pictonu v Novém jižním Walesu stojí.

Taková argumentace dává smysl – dům vypadá opravdu jinak než ostatní. Platí také, že s venkovními žaluziemi se za slunečných dnů výhled ven výrazně omezuje, v některých případech nemusí být vidět téměř nic. To by byla škoda, pokud je za oknem pěkná příroda, v Austrálii by řekli „bush“, jako v tomto případě. Mít pěkný výhled byla priorita.

Řešení není samozřejmě nejefektivnější a v některých částech dne může do interiéru pronikat nechtěné paprsky, a zvedat tak účty za případné chlazení. Najít vhodný kompromis ale musí každý sám.

Minimálně stojí za to zvážit i jiné cesty, jak bojovat s nežádoucím sluncem, než klasické venkovní žaluzie.