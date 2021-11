‚Ať nám vyhrožují, čím chtějí.‘ Kadeřnice plánují obsluhovat i neočkované, jde jim o přežití

„Lidi často ruší svůj termín, protože se bojí nebo jim vadí celý princip toho, že je někdo bude kontrolovat. Vede to pouze k tomu, že musíte pracovat potají doma nebo jezdit k lidem. Ale to nestihnete tolik zákazníků, když je musíte objíždět. Je to navíc neprofesionální. Máme nějaké závazky, které musím splnit a vydělat na ně. Takhle to nejde,“ řekla kadeřnice Kateřina Janouchová ze Sedlčan.