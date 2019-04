EY: Podíl dieselů by mohl během příštích tří let klesnout až ke 20 procentům

Praha Podíl nových aut s dieselovým motorem prodávaných na českém trhu by se mohl během příštích tří let snížit až ke 20 procentům ze stávajících 28 procent. Ještě v roce 2017 to přitom bylo 38 procent, tedy o deset procentních bodů více. ČTK to řekl partner EY pro automobilový průmysl Petr Knap.

„Myslím, že další pokles k úrovni 20 procent je velmi dobře možný. Jednak jsme už viděli podíl 24 procent před 15 lety a cejch špinavého pohonu dieselu po aféře dieselgate také dlouho zůstane,“ uvedl.



Podle Knapa je také vidět, že řada zejména menších modelů se již od loňska nenabízí v naftovém provedení, protože se vývoj dieselových agregátů pro ně s ohledem na stále přísnější emisní normy nevyplatí. V neposlední řadě také alternativní pohony budou postupně pomalu zmenšovat zatím zcela dominující podíl klasických spalovacích motorů.

„Nicméně v provozovaných autech a dovážených ojetých stále bude mít naftový pohon silné zastoupení, takže budu velmi dlouho trvat, než uvidíme podstatnou změnu v celkové provozované flotile v ČR,“ dodal. Výraznější změna struktury prodejů čeká značky, které dosud byly v prodeji dieselů úspěšné, tedy například Volkswagen nebo PSA.

Podle Svazu dovozců automobilů se v prvním čtvrtletí podíl benzínových vozů zvýšil o pět procentních bodů na 70 procent, naopak podíl nafty o čtyři body klesl. Zbytek připadá na LPG, CNG a elektrické vozy.