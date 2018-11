Budoucnost aut? Budete vlastnit vůz, ale půjčovat ho i dalším řidičům, říká šéfka digitální laboratoře Škody

PRAHA Škoda Auto DigiLab vznikla v loňském roce jako inovativní dílna, která vytváří nové digitální služby a systém kolem auta. Od počátku tuto laboratoř automobilky vede Jarmila Plachá, která během rozhovoru pro server Lidovky.cz prozradila, jak se daří izraelské pobočce a jak bude podle ní vypadat budoucnost osobních vozů. „Způsob, jakým nahlížíme na automobily, se zcela změní po příchodu autonomních vozů,“ tvrdí.

Lidovky.cz: Proč jste začali spolupracovat s firmou HoppyGo (firma poskytující sdílené vozy)? Je pro vás sdílení aut mezi zákazníky důležité?

Naším středobodem vesmíru je náš zákazník, který bude do budoucna konzumovat službu mobility, nebude pouze nakupovat vozy. Když jsme se dívali, jaké potřeby bude klient v budoucnu konzumovat, tak z toho vyplynulo, že nemusí automaticky vlastnit vůz. Na základě toho jsme postavili první prototyp služby, která je právě založena na tom, že majitelé vozů můžou mezi sebou vozy sdílet a využít tak auto někoho jiného. Momentálně máme v portfoliu Škoda DigiLab zhruba 40 projektů. Naším cílem je vytvořit nový ekosystém služeb kolem vozu jako takového. HoppyGo byl právě jedním z našich prvních projektů.

Do budoucna bude Škoda Auto nabízet mobilitu jako službu. Je to konec konců součást naší strategie Škoda Auto 2025, která říká, že se chceme stát poskytovatelem mobility, nikoliv jenom prodejcem vozů. Nemusíte nutně vůz vlastnit, abyste mohl konzumovat naše služby.



Lidovky.cz: Jak velkou část bude tvořit sdílená mobilita u Škody Auto například za deset let?

Řekla bych, že trend jednoznačně spěje k tomu, že lidé budou chtít konzumovat mobilitu. Ptáte-li se mě, kdy to přijde, tak záleží hlavně na tom, kdy budou vytvořeny podmínky pro autonomní řízení. Co se týká procentního vyjádření, tak si troufám tvrdit, že za 15 let to bude minimálně 50 procent ne-li 100 procent našich služeb. To neznamená, že všechna auta budou sdílená. Řada lidí bude nadále vlastnit svůj vůz, ten ale budou následně dávat k dispozici dalším řidičům.

Lidovky.cz: Kde DigiLab hledá inovátory, nové projekty a šikovné zaměstnance?

Naše strategie je celkově zaměřená na partnerství. Když už někdo konkrétní myšlenku nebo inovaci vymyslel, tak ji nechceme objevovat znovu. Proto velmi aktivně provádíme celosvětový scouting. Z toho vyplývá náš byznysový model spolupráce. Spolupracujeme s vyspělými startupy, s inovativními firmami a univerzitami. Díky této spolupráci, která je založena na flexibilním partnerství, se nám daří najímat ty správné typy lidí. Nejrychlejší cesta k tomu, jak stavět inovace, je mít vlastní technický tým.

Lidovky.cz: Minimálně laickou veřejnost překvapilo to, že jste otevřeli pobočku v Izraeli. Proč jste se vydali touto cestou a jak se vám tam momentálně daří?

Když jsme se dívali, kde jsou inovace v tom nejvyspělejším stádiu a startupy mají i prototyp, tak jsme zvolili Izrael. Je to Silicon Valley východu. Pobočku jsme založili společně s importérem Champion Motors. Momentálně tam máme dva zaměstnance. Důvod, proč jsem zamířili do Izraele, je velmi jednoduchý. Je to země, která je obklopená ne příliš přátelskými sousedy, a nebylo jí dáno do vínku velké nerostné bohatství. Takže sází na technologické inovace. V Izraeli je více než šest tisíc startupů a zhruba desetina z nich se věnuje novým řešením chytré mobility. Ta řešení nejsou jenom softwarová ale i hardwarová. Nejsme v Izraeli jediní, naše konkurence je zde také.

Lidovky.cz: Na čem konkrétně v Izraeli pracujete?

Momentálně máme v našem portfoliu z Izraele více než deset projektů. Spolupracujeme například s firmou, která vyvíjí velmi specifický senzor a hardware, který dáte do auta. Můžete pak monitorovat to, zda mají všichni cestující bezpečnostní pásy. Jestli v autě nezůstalo zapomenuté dítě, zda dýchá a jakým způsobem dýchá. Snahou DigiLabu je nejdříve najít startup, následně plníme roli rychlé spojky, která přinese inovaci do Škody Auto. Následuje sestavení pilotního projektu, kdy si říkáme, jak by se dala tato technologie využít a co to pro nás může znamenat. Až potom následuje testování expertů ze Škody Auto.

Kromě toho nás zajímá oblast kybernetické bezpečnosti, která je velmi důležitá pro naše závody, ale také pro plně propojená auta. Vůz musí být stoprocentně bezpečný, aby vám jej někdo nehacknul a neovlivnil na dálku. Právě v této oblasti má Izrael výhodu. Díky tomu, že řada zakladatelů startupů sloužila v izraelské armádě, mají unikátní zkušenosti. Tyto lidi jinde ve světě téměř neseženete.



Lidovky.cz: Které další země jsou pro vás důležité?

Nesoustředíme se pouze na Izrael. Spolupracujeme se startupy z Německa, ze střední a východní Evropy. Snažíme se poohlížet také po Číně a velmi specifických řešeních pro čínský trh. Do budoucna budou velmi specifické projekty i pro Indii, protože indický trh je obrovský.

Lidovky.cz: Byla by Škoda Auto konkurenceschopná i kdyby vyvíjela všechny své projekty jenom v Česku?

Myslím si, že jsme určitě schopni mezinárodně konkurovat. Spolupracujeme také s některými českými startupy a vyvíjíme různá řešení. Jak v oblasti umělé inteligence, tak v oblasti chytrého parkování. Ale vzhledem k tomu, že je Škoda Auto globální společností, sledujeme inovace a trendy na celém světě. Troufám si tvrdit, že Škoda Auto DigiLab je velmi aktivní na českém trhu. To, kde vidím ještě rezervu, je oblast Silicon Valley a všeobecně Ameriky. Na tomto trhu nejsme v té míře, v jaké bychom si představovali.

Lidovky.cz: Co je pro vás klíčové ještě před příchodem autonomních aut?

Myslím si, že pro každého výrobce automobilů je důležitá bezpečnost pasažérů. Jedná se například o senzory, které zajistí bezpečí řidiče a dalších cestujících. To je to gró ještě předtím, než přijdou na řadu autonomní vozy. My ve Škodě Auto DigiLabu nemáme ambice vytvořit nového parkovacího asistenta nebo asistenta pro řazení do pruhů. Snažíme se přinášet konkrétní inovace pro konkrétní jednu poptávku.

Lidovky.cz: Jak moc vzdálený nebo blízký je koncept Smart Cities (tedy chytrých měst), který bude propojený s automobily?

Koncept Smart Cities není záležitosti budoucnosti, ale je to realita. Je to jenom o tom, jak ta různá řešení chytré mobility a infrastruktury spojit do jedné platformy, aby spolu navzájem komunikovaly. Potřebujete k tomu propojitelné auto. Prvním takovým vozem byl u nás v roce 2016 Kodiaq, dnes mohou být plně propojeny všechny vozy, které sjedou z linky. Momentálně velmi aktivně spolupracujeme s městy nejenom v České republice a snažíme se naslouchat, jaké potřeby mají konkrétní místa. Naší vizí je to, že se staneme partnerem měst a obcí a budeme přinášet řešení integrované mobility.

Lidovky.cz: Změní se razantně automobilový průmysl příchodem samořiditelných vozů?

Přemýšlím nad tím, jak budou lidé konzumovat mobilitu, až budou po silnicích jezdit plně autonomní auta. Pro spoustu lidí je dnes auto pořád statusovou záležitostí. V momentu, kdy budu vlastnit plně autonomní auto a neumožní mi užít si jízdu, zrychlovat nebo se naopak se kochat, tak se zcela změní způsob nahlížení na automobily. Momentálně je vůz jakousi statusovou záležitostí. V budoucnosti se pohled na to, v jakém autě jezdím a jakou mám značku, změní. Netroufám si ale odhadovat, kdy se to stane.