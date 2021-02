Luxusní značka Hyundaie, kterou v Česku nekoupíte. Tohle ‚vyšperkované‘ auto zachránilo Tigera Woodse

V úterý 23. února vážně havaroval slavný golfista Tiger Woods. Vůz, který řídil, je SUV Genesis GV80, u nás vlastně zcela neznámý model. Jeho původ ale není nijak tajemný: Genesis je luxusní divize koncernu Hyundai, vozy této značky se v Česku už neprodávají, ale v minulosti se u nás mohli pořídit. Woodsova nehoda ukázala, jak důležitá je takzvaná pasivní bezpečnost vozů.

Až příliš mnoho řidičů dnes spoléhá na různé asistenční systémy svých aut. I velké (na naše poměry, v USA jde o „střední“ model) SUV Genesis GV80, se nímž Woods havaroval, je jimi doslova nadupané.

Model, který se začal prodávat loni v listopadu, má dokonce některé špičkové technické novinky, jimiž se mnohá auta pochlubit nemohou. Jde například o adaptivní tempomat s umělou inteligencí, který své chování umí časem přizpůsobit jízdnímu stylu řidiče.

GV80 má také řadu asistenčních a bezpečnostních systémů, které mají zabránit například střetu s protijedoucím vozem při odbočování či otáčení, přejetí do protisměru nebo nežádoucímu vyjetí z jízdního pruhu.



Přesto žádná z těchto špičkových moderních funkcí Tigerovi Woodsovi nepomohla, a on s autem, které měl zapůjčené od zastoupení značky kvůli akci sponzorované Genesis, havaroval. O příčinách nehody můžeme zatím pouze spekulovat, policie pouze uvedla, že šlo o nehodu jednoho vozidla (tedy že ji nezpůsobil někdo jiný) a že Woods nebyl pod vlivem alkoholu či návykových látek (s čímž měl potíže v roce 2017). Golfista s autem přejel do protisměru, vyjel mimo vozovku, kde nejspíš auto přerazilo menší o strom a následně se převrátilo na bok.



Nebezpečná silnice, bezpečné auto

Místo, kde k nehodě došlo, je na americké poměry docela zakroucená silnice s dvojicí jízdních pruhů v každém směru, jízdní proudy jsou odděleny středovým pásem a ve výrazném klesání tu platí rychlostní limit 45 mil za hodinu, tedy 72 kilometrů za hodinu. Podle místní policie tu nejsou nehody ničím neobvyklým, kousek za místem, kde Woods havaroval, je dokonce únikový pruh pro vozidla (typicky kamiony), kterým v táhlém klesání selžou brzdy.



Jenže u v podstatě zbrusu nového SUV je selhání brzd či jiná technická porucha, která by mohla způsobit ztrátu kontroly nad autem v takové míře, k jaké došlo, velmi nepravděpodobná. Ani to, že Woodse od nehody neuchránily asistenční systémy, nemusí být chyba vozu. Většinou je příčinou takových nehod nevěnování se řízení nebo příliš vysoká rychlost – často kombinace obou faktorů. Teoreticky mohl Woods v místě zkoušet právě chování některých asistenčních systémů a to se mu mohlo vymstít, nicméně to je naše čirá spekulace.



Každopádně se tedy golfista nechtěně seznámil s pasivními bezpečnostními prvky vozu. K těm patří jak deset airbagů (přičemž auto má například i kolenní airbag řidiče a novinku v podobě airbagu mezi předními sedadly), tak především propracovaná bezpečnostní struktura samotného vozu. Z dostupných snímků je vidět, že vůz má velmi zdemolovanou příď a i další části karoserie dostaly očividný zásah, nicméně celá struktura kabiny zůstala nepoškozena.



To, že musel být Tiger Woods z vozu vyproštěn čelním oknem, je jen důsledkem toho, že auto leželo po nehodě na boku a sám golfista nebyl schopen se z vozu dostat. Nebyl však zaklíněný, což je dobrá známka pevnosti struktury vozu.



Genesis GV80 je vlastně tak nový model, že prozatím neprošel ani žádnými oficiálními crashtesty. Spřízněné modely značky Genesis ovšem od amerického institutu IIHS, který bezpečnost aut hodnotí, typicky dostávají nejvyšší známku „Top Safety Pick“ a není důvod nevěřit tomu, že by to u novinky mělo být jinak. Propracovaná bezpečnostní struktura auta, airbagy a fakt, že byl připoután, tedy zachránily Woodsovi život. Ostatně, potvrzují to i zástupci bezpečnostních složek.

„Auto bylo značně poškozeno, ovšem kabina zůstala nedotčena. Pokud by tomu bylo jinak, byla by Woodsova nehoda smrtelná,“ popsal situaci místní šerif Alex Villanueva. Zástupci záchranných a bezpečnostních složek zároveň zdůrazňují důležitou roli bezpečnostních pásů a airbagů.



Korejský luxus

Genesis je luxusní značka korejského koncernu Hyundai – Kia, „vyšperkované“ modely, které konkurují třeba japonskému Lexusu nebo evropským značkám Audi, BMW a Mercedes-Benz se dříve prodávaly jako Hyundai Genesis, pak se ale korejský koncern rozhodl Genesis osamostatnit. Automobilka je aktivní především doma v Koreji a právě v USA, kde zákazníci „mladé“ luxusní značky přijímají lépe - důkazem je právě úspěch Lexusu, na který navázaly Infiniti (Nissan) a Acura (Honda).



S vozy Genesis jsme se ale mohli setkat i v Česku, v roce 2015 se u nás například prodával sedan Hyundai Genesis, jehož nástupcem je dnes model Genesis G80 – a od něj je pro změnu SUV GV80 odvozeno, využívá shodnou platformu i stejné benzínové motory.



Základní pohonnou jednotkou pro GV80 je přeplňovaný čtyřválec 2,5 litru s výkonem 224 kW (304 koní), silnější alternativou je šestiválec 3,5 litru (opět s přeplňováním) o výkonu 279 kW (375 koní). Za pozornost stojí i fakt, že i v USA nabízí Genesis toto SUV i s dieselem, konkrétně třílitrovým agregátem o výkonu 204 kW (278 koní). Všechny verze vozu disponují osmistupňovou automatickou převodovkou.



S délkou 4945 mm (šířka 1975, výška 1715 a rozvor 2955 mm) je GV80 pořádný kus auta, přesto umí být i opravdu svižné. Slabší benzín nabídne zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,9 sekundy, diesel zvládne totéž za 6,8 sekundy a šestiválcová benzínová verze za 5,5 sekundy.