Nový elektromobil pod půl milionu. Pro ty, kteří tento pohon zvažují, ale nemají tolik peněz

PRAHA Řada lidí loni zbystřila. První elektromobil od Škody je o stovky tisíc levnější než sice větší, ale dojezdem se chová jako srovnatelná auta. Pro ty, kteří elektřinu jako svůj pohon zvažují, ale nemají zase tolik peněz, to bylo lákadlo. Škoda ale přeci jen stojí půl milionu.

V ceně je ale dobíječka do garáže, kdo ji nepotřebuje (a my myslíme, že ji hodně lidí nepotřebuje), auto dostane za 470 tisíc. Čeho se vzdát, aby byl elektrobil pro nás co nejlevnější?



To auto je přece strašně malé! Obavy jsou naprosto jednoznačné. Stačí k tomu fotografie, naživo je ten pocit ještě mocnější. Přesně to jsem cítil, když jsem před lety došel ke služebnímu Citigo v garážích. Uvnitř auta se ukázalo, že je místa vlastně dostatek. Docela zažité je srovnání s uvnitř podobně rozměrnou Škodou Favorit. Do auta není třeba se soukat, nastupuje se naprosto normálně. I když nejsem úplně nejmenší řidič, neměl jsem pocit malého prostoru. Samozřejmě na šířku to není žádná sláva a na rozvalování také ne, ale čtyřčlenná rodina se tam poskládá i s batohy na víkend. Opravdu. Měl jsem obavy, že dítě v dětské sedačce bude za mnou mít problém, ale ne. Překvapující je i to, že za volantem nemá člověk pocit řízení miniautíčka.

Zevnitř vůz působí větší. Bohužel jen do chvíle než se rozjede. Pak se postupně ukazuje, proč je toto auto tak levné. Je to zkrátka malý levný a jednoduchý městský vůz. Hned je to cítit na podvozku, který je tvrdý. Každá nerovnost je znát, i menším dírám je třeba se vyhnout, na přejezdy najíždět raději hodně pomaleji, a u retardérů jet pod doporučenou rychlostí. Tvrdost ale není tak zábavná jako například u Mini, kde je sice podvozek nekomfortní, ale přináší to alespoň emoce jakoby sportovní jízdy.



Dalším problémem je hluk. Motor samozřejmě slyšet není, ale odhlučnění od vnějšího světa je malé. Stačí vyjet za město a je to znát. Na dálnici už je potřeba si pustit nějakou hudbu a švist přehlušit, protože čistě podle ucha je nepříjemné jet více než stovkou. Odhlučnění Fabií, o Octaviích nebo Superbech ani nemluvě, je prostě dál. Po pár stovkách kilometrů se ale přístup k těmto neduhám změnil. Jednak si jde zvyknout a za druhé se takový hluk hodí jako hlídač spotřeby.

Kdo jede volněji, a tedy s menším hlukem kolem oken, ten také na baterii dál dojede. I na podvozek se dá zvyknout. Jenže to je právě problém. Citigo je z podstaty auto na městské cesty, do práce, po městě. Dá se očekávat, že půjde u řady lidí o další vůz v rodině a otázkou je, jaké to bude přesedat pořád ze Citiga třeba do Octavie. Z tohoto pohledu je možná lepší používat malinkou škodovku jako hlavní vůz a zvyknout si tak na její neduhy.K těm patří i letitý základ, přece jen karosérie je ze začátku minulé dekády a stejně tak i prvky interiéru.

I když se Škoda snažila vůz co nejvíce vylepšit a nacpat ho výbavou, přece jen to není ono. Na jednu stranu je to výhoda, že auto nemá všude obří displeje, přece jen v jednoduchosti je krása. Jenže se tak trochu dá čekat, že k elektromobilům budou směřovat spíše fandové do přístrojů a ti si na různých detailech budou spíše zakládat. Je to například absence bez klíčového přístupu a startování. Co se ale výbavy týče, tu je třeba započítat k dobru. Auto má vlastně automatickou převodovku (jednostupňovou), automatickou klimatizaci, tempomat, vyhřívání sedadel, rádio s ovládáním na volantu, hlídání jízdy v pruzích, bluetooth, držák na telefon i se zásuvkou pro jeho nabíjení. To vše a řadu dalších drobností, které dnes stále u řady aut nejsou samozřejmostí.

Kdo chce do města automatickou převodovku, nějaký výkon, trochu té výbavy, i u mini aut se hravě dostane přes 300 tisíc korun. Srovnatelný je například benzínový Hyundai i10, který vyjde na 339 tisíc, litrový motůrek ale na elektrické Citigo zdaleka nestačí. Výkonem a výbavou drží krok například nový Renault Clio za 380 tisíc. Škodovka nyní s automatem neprodává Fabie, nejlevnější auto bez nutnosti řazení je tak je tak z Mladé Boleslavi doprodávaný Rapid. I tam ale cena atakuje 400 tisíc korun. Scala už je pak raz dva na půl milionu.



Cenovka Citigo pak náhle nevypadá tak šíleně. Ti, kteří chtějí všechny ty pomocníky a asistenty, tak se k hranici 400 tisíc korun dopracují raz dva. Tudíž cena vlastně zase takový problém není. Je také třeba brát v potaz, že další elektromobily jsou mnohem dražší. Zde se vedou dlouhé debaty o tom, zda se vyplatí si připlatit a následně šetřit na benzínu a levnějším (jednodušším servisu). Vzhledem k tomu, že malé auto tolik kilometrů nenajede, myslíme, že je úspora méně pravděpodobná.

Při svezení se Citigo ukázalo, že jako elektromobil má všechny výhody tohoto pohonu. Okolí neobtěžuje hlukem ani výfukem, pohon samozřejmě neslyší posádka, odpadá řazení, sílu motoru má dostupnou vždycky a všude stačí jen šlápnout na pedál. Tedy malá škodovka samozřejmě není trhač asfaltu a ve vyšších rychlostech jí dojde dech, ale na městské proklouznutí z vedlejší ulice se dá na auto vždycky spolehnout. Výhodou je také elektrický pohon, není třeba nikde tankovat a stačí auto večer dát do zásuvky. A tady je důležité udělat vykřičník!

Citigo je pro ty, kteří mají přístup k dobíjení. Spoléhat se na síť nabíjecích stanic je zatím příliš problematické a chce řadu kompromisů. Rozhodující je právě možnost mít ráno baterii plnou, když je potřeba, a to i kdyby to měla být prodlužovačka z okna. Sem to nejspíš majitelé octavií, co ujedou tisíc kilometrů do Chorvatska bez zastavení, nedočetli. Proto je dobré se zmínit o dojezdu a baterií. Ta je pro toto městské vozítko vyloženě velkorysá a s obří rezervou. Spotřeba je u klidných jízd třeba 11, na dálnici 16 při jízdě stovkou, kdo přidá. podívá se před dvacet kilowatthodin na sto kilometrů. Tisíc kilometrů po Praze a vesměs klidné dlouhé cesty na výlety přinesly spotřebu i pod údaji výrobce a teoretický dojezd se tak pohyboval kolem 300 kilometrů (průběžně 160-400), což může být klidně týden cest do práce bez nutnosti vůbec nad zásuvkou přemýšlet.

Bez problémů se dá dojet na výlet do sto kilometrů nebo do 200, pokud je v cíli zásuvka. Cesta na Šumavu na chatu nevyžaduje žádné kompromisy. Až na zmíněný podvozek a hluk při vyšších rychlostech. Baterie pro čistě městský vůz mohla být klidně menší.



Nabíjení na delších cestách je trochu problematické. I když jsem v době před karanténou zvažoval, že bych vzal Citigo k moři, teď už bych to tak jasně neviděl. Baterie je jednak jednodušší a nemá aktivní chlazení a také se Škodovka zjevně snaží zvýšit její životnost na úkor rychlosti nabíjení. To je tak o dost pomalejší než je obvyklé a s plnější baterií ještě dál zpomaluje. Sice je to odhad, ale zpravidla se dá za půl hodiny nabít na dalších sto kilometrů.

Delší cesta tak znamená každou hodinu na půl hodiny zastavit a využívat prakticky jen polovinu baterie, která se rychleji dobíjí. Citelnější doplnění už chce aspoň hodinu na nabíječce, v jednom případě se za dvě hodiny baterie ze 30 procent na rychlodobíjčce dostala na 98 procent. Kdo má zásuvku a hledá auto na kratší cesty, a tak trochu chce komfort v podobě automatické převodovky, dobré klimatizace a slušné výbavy a nepotřebuje obří zavazadelník, neudělá se Citigo chybu.

Pokud se bude pěkně chovat k baterii, auto vydrží s minimální potřebou servisu všechno. Malá škodovka ale kvůli pomalejšímu nabíjení není pro lidi, co by se museli spoléhat jen na veřejné dobíječky a není ani pro ty, co musí cestovat častěji a dál. Kdo elektřinu chce, moc možností zase nemá. Buď stovky tisíc připlatí za elektromobil s rychlejším dobíjením, nebo stovky tisíc za elektromobil s lepším podvozkem a odhlučněním nebo si koupí ojetý vůz. A nebo tohle Citigo.