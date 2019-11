První dojmy z nové Octavie: nepůsobí tak revolučně, jak se očekávalo, přitom o inovace není nouze

Nová Škoda Octavia čtvrté generace je tu. Premiéra ve Veletržním paláci v Praze byla velkolepá a my jsme přímo na místě novinku prozkoumali. Je to opět solidní kus auta, jak se od octavie očekává. Nový design je elegantní, hlavní vylepšení se ale nachází pod kabátem, kde se Octavia připravuje na novou éru mobility.

Nejočekávanější a nejdůležitější české auto je tu v nové generaci. Škoda Octavia je nejprodávanějším modelem mladoboleslavské automobilky a jak při prezentaci novinky poznamenal šéf automobilky Bernhard Maier, Octavia samotná tvoří jednu čtyřicetinu, tedy 2,5 procenta, českého exportu.

Octavia je tedy úctyhodný vývozní artikl České republiky. Varianta combi je navíc nejprodávanějším kombíkem v Evropě a tak je jasné, že nová generace musí splnit velká očekávání. A naše první dojmy říkají, že s tím nejspíš nebude mít problém. Auto je to elegantní, velmi prostorné a veskrze moderní, přitom ale celkovým pojetím hraje na konzervativnější notu. Tak to mají zákazníci octavie rádi a tak, i když tu jsou mnohá hi-tech řešení, Škoda je uživatelům „necpe“ a nechá je je objevit.

Evoluční design

Pojďme si ovšem novinku zhodnotit postupně. Po stránce designu se dle našich dojmů neudál možná takový posun, jak někteří očekávali. Ano, design je nový a od stávajícího provedení se liší, ale není to žádné drama. To změna mezi druhou a třetí generací byla výraznější, tehdy právě Octavia výrazně dospěla. Při premiéře v roce 2012 vypadala nová Octavia tak dobře, že se mohla směle měřit třeba se soudobým Audi A4 a byla vedle něj možná elegantnější.

To nová Octavia čtvrté generace v provedení liftback mírně připomíná pro změnu „pětidveřové“ kupé Audi A5, takže design rozhodně působí hodnotným dojmem. Ale už tím nepřekvapí tolik, jako generace čtvrtá. Důležité je, že vzhled není nijak polarizující, jako se tomu stalo u třetí generace s jejím „čtyřokým“ faceliftem. I tady si světlomety ponechávají onu rozdělenou grafiku čtyř svítilen, ale celé je to zpracováno daleko citlivěji a konzervativní zákazník bude spokojen.

Maska chladiče a tvarování přídě se hodně inspirovalo u dalších nedávných škodovek, modelů Scala a Kamiq. Tady je samozřejmě provedení o něco mohutnější, což ale vede k tomu, že je „čumák“ auta nezvykle oblý. Tvarování této části se totiž musí přizpůsobit nejen nárokům na aerodynamiku, ale také na ochranu chodců při nárazech. A tady konstrukční logika velí mít zaoblené čelní partie, aby auto chodce „nepřerazilo“ a kapotu co nejvýš, to aby pod ní zbývalo dost místa k deformaci a chodec nenarazil rovnou do bloku motoru.

Elegantní kabina

Na Octavii je pro uživatele nejdůležitější její interiér a jeho praktičnost. Na tom si Škoda nesmírně zakládá a u nové generace opět přináší řadu nových řešení. Co se designu týče, Octavia se drží zdravého mixu moderního pojetí a konzervativnějších řešení. Sestava přístrojového štítu a velkého displeje infotainmentu nepůsobí tak technicistním dojmem, jako u nového VW Golf, takže by snad nemusela ani konzervativnější řidiče odradit. Ano, některé ovládací prvky ze středové konzoly zmizely a přesunuly se právě na dotykový displej. Platí to třeba i pro detailní ovládání klimatizace.

Podle nás je to trochu škoda, ale nedá se s tím nic dělat, takový je dnešní trend, kterého se chytají všechny automobilky. Škoda si navíc v tomto ohledu nemůže moc vybírat, používá koncernová řešení. Displej ale působí přehledným dojmem a ovládání se zdá být intuitivní. Novinkou je ovládání automatické převodovky zcela „po drátě“ (vystavené kusy byly s automatem), což přináší nové uspořádání středového tunelu a vytváří nejen hodnotné úložné prostory, ale také elegantní design.

Škoda Octavia 4. generace při světové premiéře ve Veletržním paláci v Praze

Velkou pochvalu si zaslouží nový dvouramenný volant, který skvěle padne do ruky a který má na sobě opět nové ovládací prvky multimédií a palubního systému (páčka tempomatu zůstává pod volantem).

Ve zpracování kabiny se opět projevuje trend poslední doby. Automobilky musí trochu šetřit, aby zaplatily jiné inovace a tak na mnoha místech používají tvrdé plasty místo měkčených. Měkké materiály ale najdeme vždy tam, kde je to záhodno, takže tvrdší místa ve výplních dveří vpředu nebo kompletně tvrdé plasty v zadních dveřích zas tak v praxi nevadí. Navíc materiály vizuálně vypadají opravdu dobře, takže o lacinosti nemůže být rozhodně řeč.

Výtečný vnitřní prostor

Co se pozice za volantem týče, tu jistě snadno najde téměř každý, rozsah nastavení sedadla i volantu je široký. Sedět se tu dá příjemně nízko, naopak kdo má radši vyšší pozici za volantem, i tomu nová Octavia vyhoví: nad hlavou je tu vpředu totiž opravdu hodně místa. Subjektivně se nám zdá, že posez za volantem umí být sportovnější, než u stávající generace a že celé pracoviště řidiče působí solidnějším a mohutnějším dojmem a přináší pocit bezpečí.

Velmi dobře se budou mít i cestující na zadních sedadlech, byť v provedení líftback je tu přeci jen znát svažující se střecha. Ale potíže tu budou mít jen opravdoví dlouháni, vybrání ve střeše nad zadními sedadly je opět výrazné a přináší cenné milimetry prostoru navíc. Množství místa na nohy se hodnotí hůře, novinka na tom má být lépe než starší model, ale na první pohled nejde o dramatický rozdíl. Králem pro lenošení v zadním křesle zůstává u Škody model Superb.

Velké nároky jsou u Škody Octavia kladeny na zavazadlový prostor. Automobilka při premiéře ukázala jak variantu liftback, tak kombi a u obou slibuje nárůst vnitřního prostoru. Opět se to špatně hodnotí vizuálně, ale zavazadelník je v obou provedeních opravdu obří a má hezky pravidelný tvar bez výstupků. Je tu spousta praktických detailů, jako věšáky na tašky, nebo háčky pro uchycení „síťového programu“.

Auto Škoda ukázala i v provedení plug-in hybrid s označením Octavia iV, tady je v zavazadlovém prostoru mírně zvýšená podlaha, ale subjektivně to ubírá místa minimum. Mimochodem, omezením tu zůstává nákladová hrana, která se nachází nad úrovní skuteční podlahy zavazadelníku. Octavia tak stále nemá páté dveře zakousnuté do nárazníku tak, aby šel náklad posunovat pohodlně dovnitř. Řešit to nejspíš bude dvojitá podlaha, ale to zas může někdy ubrat pár cenných centimetrů. Jenže toto řešení právě Octavia i kvůli plug-in hybridní verzi vlastně mít nemůže.

Mnoho druhů pohonu

Ze statického pohledu si tak odnášíme celkově pozitivní dojmy. Octavia možná nepůsobí na první pohled tak revolučně, jak se očekávalo, ale to je vlastně dobře. Je to tradičně konzervativní model svého segmentu a zákazníky to určitě potěší. Přitom o inovace není nouze. Infotainment bude neustále on-line a Škoda zákazníkům nově nabídne v Octavii i různé předplacené služby, v tom by měla být nová generace u automobilky průkopníkem. Octavia dostává řadu prvků výbavy, které doposud škodovky neměly – objednat lze třeba head-up displej a nové jsou i špičkové asistenční systémy.

Pod kapotou bude k dispozici opravdu široká paleta motorizací. Kromě vylepšených a jinak obecně dobře známých benzínových a vznětových agregátů (1.0 TSI, 1.5 TSI, 2.0 TSI a 2.0 TDI s výkony od 81 do 147 kW) je od začátku jasné, že bude k dispozici i varianta pohonu na CNG (1.5 TSI s 96 kW) a také několik hybridních verzí. Ve spojení s automatickou převodovkou budou tříválec 1.0 TSI a čtyřválec 1.5 TSI spojeny s mild-hybridním ústrojím (výkon tu zůstává 81 a 110 kW), které pomůže snížit spotřebu i emise. A k tomu tu bude plug-in hybridní varianta Octavia iV se čtyřválcem 1.4 TSI, elektromotorem a bateriemi pro čistě elektrický dojezd v řádu desítek kilometrů. Tato verze bude mít systémový výkon 150 kW.

Jak nová Octavia jezdí, zjistíme až později. Podle aktuálních zpráv by ovšem měla automobilka již velmi brzy zveřejnit ceník novinky. Jisté je, že proti stávajícímu provedení nová Octavia podraží. Na druhou stranu, kdo chce ještě rychle koupit stávající provedení, také musí počítat s vyšší cenou, protože pokud nesáhne po skladovém voze, v ceníku k objednání již zbyly jen provedení Combi ve vyšších výbavách.