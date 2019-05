Škoda vstoupila do elektrické éry. Baterie dostaly Citigo a Superb

Česká automobilka Škoda využila mistrovství světa v ledním hokeji, které se koná v Bratislavě, k netradiční světové premiéře. Právě v rámci mistrovství, které Škoda sponzoruje už 27 sezón, ukázala světu nové Citgoe iV a plug-in hybridní Superb iV. Malá městská škodovka, která je prvním čistým elektromobilem značky, se bude v Bratislavě i vyrábět.

K elektromobilitě musí přistoupit prakticky všechny světové automobilky a to v rámci tlaku na snižování emisí jimi produkovaných vozů. Škoda chce do roku 2025 prodávat asi čtvrtinu produkce v podobě elektrifikovaných aut. S nimi se podle šéfa Škodovky Bernharda Maiera budeme setkávat pod novou značkou. „Pro oblast elektromobility jsme založili značku Škoda iV. Pod ni patří nejen všechny naše elektrifikované vozy, ale vytváříme i komplexní, propojený ekosystém tak, aby byla elektromobilita pro naše zákazníky co možná nejjednodušší a nejpohodlnější,“ vysvětlil šéf české automobilky v rámci premiéry.

Citigo jen do zásuvky

Prvním plně elektrickým vozem řady iV bude právě model Citigo, který ponese plný název Citgoe iV. Nejmenší modelová řada přejde v rámci aktuální modernizace plně právě na elektrický pohon, klasické benzínové Citigo již zmizelo z konfigurátoru a podle zástupců automobilky jej již nelze objednávat. Nový model se dostane na trh až s přelomem roku, i proto Škoda zatím tají ceny.

Šéf automobilky Maier ale už něco k ceně prozradil a to v rozhovoru pro Český rozhlas. „Cenu zveřejníme až v příštích týdnech, až spustíme objednávkový systém. Bude to ale cena, kterou budeme schopní konkurovat na trhu,“ naznačil Maier a potvrdil, že se má vejít do půl milionu korun.

Automobilka u novinky slibuje dojezd v cyklu WLTP až 265 km na jedno nabití. Kapacita baterií vozu je 36,8 kWh a z rychlodobíjecí stanice o výkonu 40 kW se má malá škodovka dobít na 80 % kapacity asi za jednu hodinu. Z domácího wallboxu, který Škoda dodá na přání jako příslušenství, to půjde zhruba za 4 hodiny 8 minut (výkon maximálně 7,2 kW), nabíjení z domácí stnaice (2,3 kW) má trvat až 12 hodin a 37 minut. Přední kola malé škodovky pohání elektromotor o výkonu 61 kW, který vozu dodává zrychlení z 0 na 100 km/h za 12,5 sekundy, maximální rychlost je 130 km/h.

Superb elektrifikovaný

Druhou elektrifikovanou novinkou je inovovaný Superb. Ten Škoda v Bratislavě představovala vlastně nadvakrát. Nejprve se v rámci premiéry elektrických vozů v prostorách Rafinery Gallery ukázal Plug-in hybridní Superb iV. Ten dostal klasický zážehový čtyřválec 1.4 TSI s výkonem 115 kW a k tomu elektromotor o výkonu 85 kW a baterie s kapacitou 13 kWh. Ta stačí na čistě elektrický dojezd asi 55 kilometrů (dle cyklu WLTP), emise CO2 jsou v takovém případě jen 40 gramů na kilometr.

Plug-in hybridní Superb iV samozřejmě umí využívat i oba motory ve vzájemné spolupráci, pak Škoda slibuje kombinovaný výkon až 160 kW a s plně natankovanou padesátilitrovou nádrží a nabitou baterií dojezd až 850 kilometrů. Dobití baterie má z wallboxu s výkonem 3,6 kW trvat 3,5 hodiny, což předurčuje Superb iV k čistě elektrickému dojíždění do práce, na delších cestách pak většinu práce odvede spalovací motor a elektromotor mu jen vypomáhá v případě potřeby výkonu (jízdní režimy jsou elektrický, hybridní a sportovní). Vzhledem k nutné spolupráci motorů je tu standardem šestistupňová automatická DSG převodovka.