VIDEO: Tesla představila pickup, který vypadá jako ze sci-fi filmů. Při prezentaci mu praskla skla

Los Angeles Americká automobilka Tesla v pátek představila svůj první pickup s elektrickým pohonem. Vozidlo s futuristickým designem by se podle šéfa podniku Elona Muska mělo začít vyrábět koncem roku 2021, jeho cena by měla začínat na 39 900 dolarů (zhruba 920 000 korun).

Základní verze automobilu dokáže na jedno nabití ujet zhruba 400 kilometrů. Dojezd nejdražšího modelu, který se bude prodávat za 69 900 dolarů (1,6 milionu korun), bude činit zhruba 800 kilometrů.

Cena automobilu je sice o něco nižší, než se předpokládalo, poptávku by nicméně mohl omezit jeho specifický vzhled, píše agentura Reuters. „V nejlepším případě to bude produkt vyplňující mezeru na trhu,“ myslí si analytik Matt DeLorenzo ze společnosti Kelley Blue Book. „Nepředstavuje to žádnou hrozbu pro trh s pickupy, jak ho známe dnes,“ dodal.

VIDEO: Cybertruck od Tesly vypadá jako obrněnec z jiného světa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nový elektromobil svým vzhledem připomíná obrněný vůz. Když však chtěla Tesla při prezentaci demonstrovat odolnost jeho oken, praskla skla. „Prostor pro zlepšení,“ komentoval to Musk.

Uživatelé na Twitteru hned začali poukazovat na velkou podobnost s hrou Cyberpunk 2077 od vydavatelství CD Projekt Red. Ostatně samo auto se jmenuje Cybertruck.