V Letňanech se prohání vodíková autíčka z celého světa

Praha Devatenáct nejlepších středoškolských týmů z celého světa se utká o nadcházejícím víkendu ve světovém finále soutěže Horizon Grand Prix. To se tentokrát koná v pražských Letňanech v areálu PVA Expo Praha v rámci Veletrhu vědy.

Návštěvníci Veletrhu vědy, který pořádá Akademie věd na letňanském výstavišti od čtvrtka 6. června do soboty 8. června, budou moci v rámci programu zhlédnout i světové finále neobvyklé studentské soutěže. V sobotu je totiž na programu šestihodinový závod Horizon Grand Prix, kterým vyvrcholí celá aktuální sezóna. V ní soupeří studentské týmy s RC modely aut poháněnými vodíkem.

Auta budou na dráze v Letňanech kroužit od 10:30 a úkolem týmů z celého světa je za šest hodin najet co nejvíce kol. Týmy přitom mají k dispozici omezené množství energie, takže o výsledku závodu v mnohém rozhoduje jejich předchozí příprava. V rámci celé sezóny Horizon Grand Prix tedy týmy studentů vylepšují svůj vodíkový model tak, aby byl z hlediska využití vodíkového paliva co nejefektivnější. Tedy dostatečně rychlý, ale zároveň úsporný a spolehlivý.

Jistou symbolikou pak je, že se finále této studentské soutěže koná jen týden před startem slavné čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans, která je královnou vytrvalostních závodů. I tento slavný závod, jenž je součástí série WEC organizace FIA, s vodíkem koketuje, zatím ale technologie nepokročila tak daleko, že by byla v Le Mans nasazena. Členové studentských týmů zabývajících se stavbou vodíkových modelů tak mohou vzhlížet k tomu, že právě oni by jednou mohli vodíkový pohon do Le Mans pomoci přinést.

Letošního finále se zúčastní celkem 19 týmů z devíti zemí světa. Dva zástupce bude mít mezi světovou elitou i Česká republika, z ostravského národního finále postoupily do této světové soutěže týmy SPŠD Motol (Motol Speeders) a SOŠ Třineckých železáren (Werk Team 1). Jejich auta ujela ve dvou dnech národního finále 1 110 a 1 048 kol a zvítězila tak s výrazným náskokem před další konkurencí.



V loňském světovém finále v německém Chemnitzu skončil český tým třetí, na tento úspěch tedy jistě budou chtít letošní účastníci navázat. Na loňské vítězství by chtěl navázat některý ze slovenských týmů, ambiciózní jsou i účastníci z USA, jeden americký tým byl vloni druhý.

Samotné finále se jede v sobotu, ale návštěvníci Veletrhu vědy budou moci dění v rámci Horizon Grand Prix sledovat po celou dobu akce. Ve čtvrtek si budou moci návštěvníci vyzkoušet samotné řízení vodíkového modelu, konat se budou workshopy zaměřené na alternativní zdroje energie.

Soutěže Horizon Grand Prix se každoročně účastní asi 200 středoškolských týmů. Auta staví za pomoci základního setu, který obsahuje nádržky na vodík Hydrostick (každá do sebe naváže asi 10 litrů vodíku), elektrolyzér pro výrobu vodíku, palivový článek, baterie i standardizované šasi. Studenti ale mohou téměř libovolně součástky upravovat, pravidla toho zakazují jen málo (třeba zásahy do nádržek a baterií, množství energie je pevně dané). Tím soutěž podporuje kreativitu a motivuje týmy k hledání nových technických řešení.

V rámci českého finále v Ostravě se přitom také ukázalo, že kromě efektivity pohonu jsou velmi důležité i samotné jízdní vlastnosti modelů, schopnosti pilotů a vzhledem k provozu na trati je důležitá i odolnost modelů. Mechanici týmu sice mohou na poškozeném autě provést opravy, ale tím tým samozřejmě ztrácí drahocenný čas. Horizon Grand Prix je tak velmi všestrannou prověrkou schopností technicky zaměřených středoškoláků.