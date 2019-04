V Ostravě závodila vodíková autíčka studentů. Vítězové se utkají se světovou elitou

Ostrava Před Velikonocemi proběhlo v ostravském Trojhalí české finále soutěže Horizon Grand Prix. V ní soupeří středoškolské týmy ve vytrvalostním závodu modelů aut poháněných vodíkem. Vítězové každého ze dvou dnů klání postupují do světového finále, které se bude letos konat 8. června v Praze.

Modely aut, které se minulou středu a čtvrtek míhaly po trati vytyčené na koberci položeném v Trojhalí v Ostravě, vypadají na první pohled docela normálně, jako každý jiný RC model. Jenže auta postavená v měřítku 1:10 rozhodně obyčejná nejsou. Je to vlastně špičková technika, navíc sestavená a vypilovaná k dokonalosti technickými nadějemi Česka.

V rámci soutěže Horizon Grand Prix, jejíž české finále se v Ostravě konalo, spolu totiž soupeří týmy středoškoláků. Ti dostanou od organizátora soutěže základní vybavení a jejich úkolem je postavit takové auto s pohonem na vodík, které za šest hodin na dráze urazí nejdelší vzdálenost.

Ideálně se to v Ostravě podařilo pražskému týmu Motol Speeders ze Střední průmyslové školy dopravní a týmu Werk Team 1 z SOŠ Třineckých železáren. Právě tyto sestavy zvítězily ve svých závodních dnech a s celkovým počtem 1 110 a 1 048 odkroužených kol byly suverénními postupujícími do světového finále, které proběhne v pražských Letňanech 8. června. Žádný jiný ze soupeřů se totiž přes hranici 1 000 kol nedostal.

Výsledky finále Horizon Grand PRix ČR 1. den

1. Motol Speeders - 1 110 kol

2. Hubáci - 948 kol

3. Volt/a\\ge - 946 kol 2. den

1. Werk Team 1 - 1 048 kol

2. ISŠA Brno Hydrocar - 930 kol

3. MM Riders - 916 kol

Rozhodně to však neznamená, že závody nejsou dramatické. Největší nervové vypětí je samozřejmě vidět u samotných účastníků, kterým jde nejen o postup do prestižního finále, ale také o vlastní čest. Každý se tu chce „vytáhnout“ co nejlepším výkonem, co nejlepším autem. Důkazem dramatičnosti závodů bylo například dění v závěru prvního dne, kterému jsme byli přítomni.

Zatímco vítězný tým Motol Speeders poctivě sbíral kola, za nimi zuřila bitva o medailové pozice. Ještě hodinu a půl před koncem byl nakonec stříbrný tým Hubáci se svým elegantním modelem Škody 130 RS na čtvrtém místě. Ale precizní jízda a spolehlivá a dobře vyladěná technika, ve které na první pohled vynikal skvěle fungující podvozek auta, nakonec tým vynesla na druhé místo. To získali s náskokem pouhých dvou kol.

Co není zakázáno, je povoleno

Vítězné týmy tedy mohou slavit a připravovat se na světové finále. Do jeho konání mohou své vozy ještě zdokonalit, protože kouzlem Horizon Grand Prix je, že i když tu platí sada pravidel a účastníci na začátku dostanou shodné komponenty, výsledky mohou být velmi různorodé. „V podstatě platí, že co není zakázáno, je povoleno,“ říká Kamil Jelínek, provozní ředitel společnosti Horizon a faktický šéf českého finále.

Pětičlené týmy studentů, které pak mají jednoho garanta z řad kantorů školy, dostanou pro každý ročník soutěže přesně danou sadu součástek: obdrží nádržky na vodík zvané Hydrostick, které pojmou každá až 10 litrů vodíku, dostanou elektrolyzér, který jim umožňuje vodík vyrábět - součástí je palivový článek, který z vodíku vyrábí elektřinu - a je tu i standardizované šasi a další součásti a pomůcky. Celé se to jmenuje Horizon Energy Box a podle Jelínka stojí taková sada asi 3 000 eur.

Sada slouží nejen jako základ pro konstrukci autíčka, ale jako celková učební pomůcka, která pomůže středoškolákům pochopit celý princip energetického koloběhu vodíku. Když ho pochopí, mohou se vrhnout do téměř libovolných úprav auta i většiny součástí. „Mnozí účastníci například jednotlivé komponenty maximálně odlehčují, mění řídící elektroniku a podobně,“ vysvětluje Jelínek, že úpravám se téměř meze nekladou. Jde především o to, povzbudit týmy ke hledání neotřelých technických řešení, ne jim svázat ruce přísnými pravidly.

Práce s energií

Hlavním předpokladem úspěchu v Horizon Grand Prix pak je úspěšné zvládnutí práce s energií. Podobně jako třeba ve slavné čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans je totiž i tady její dostupné množství pro týmy omezené. Autíčka jsou kromě zásoby vodíku a palivového článku vybavena baterií s kapacitou 14 400 mAh, jejíž energii lze samozřejmě k pohonu auta použít. Baterii palubní palivový článek postupně dobíjí a cílem je efektivně využít veškerou dostupnou energii – týmu tedy nesmí během vytrvalostního závodu dojít přidělená zásoba vodíku a zároveň je nežádoucí zcela vyplýtvat baterii.

Při tom všem „koumání“, jak zajistit co nejlepší využití energie, ovšem týmy nesmí zapomenout ani na samotnou konstrukci auta. Jak jsme se přesvědčili, dobře vyladěné šasi může auto výrazně zrychlit hlavně v zatáčkách. Konstrukce také ale musí být dostatečně robustní – během šesti hodin kroužení schytala autíčka účastníků hodně ran, ať už o mantinely dráhy nebo přímo od soupeřů. Na dráze se to vozítky jen hemží a se soupeři se tu tak auta potkávají neustále, takže musí skutečně hodně vydržet.

Pokud se něco rozbije, může na voze pracovat tým mechaniků „v depu“ - tedy na pracovním stole vedle dráhy. Při závodě jsou mechanici tři, dva členové týmu jsou piloti, ti se auta dotknout nesmí.

Velké ambice

Týmy z ostravského finále mají samozřejmě ambice vše skvěle zvládnout i v pražském světovém finále. Postaví se tu ovšem silným soupeřům – například loňským absolutním vítězům ze Slovenska, kteří letos navíc našli přemožitele. Nebo některému z ambiciózních amerických týmů, z nichž ti, kdo to myslí nejvážněji, s sebou vozí telemetrii, za jakou by se před pár lety nemusely stydět snad ani týmy Formule 1.