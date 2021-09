Na trase mezi Prahou a Berounem se nezřídka stane, že pasažér s vlakovou jízdenkou musí chtě nechtě nasednout do autobusu. Kvůli opravám na trati tam České dráhy (ČD) najímají takzvanou náhradní dopravu. A to se samozřejmě děje i na řadě dalších míst v zemi. Státní dopravce za to soukromníkům platí zhruba miliardu korun ročně.