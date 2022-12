„Už je to náš podnik.“ Lukašenko chce v Bělorusku znárodnit McDonald‘s, v hledáčku je také IKEA

„Odešli vlastníci, tak sbohem. My vás neznáme, vy nás znát nechcete. Od té chvíle je podnik znárodněn,“ prohlásil Lukašenko.

„(Pokud jde o) podniky, které založili zahraniční investoři, anebo zprivatizované podniky, které získali zahraniční investoři, kteří ale odešli – zamávejte jim a pokřižujte se, ale majetek vám zanechali,“ řekl Lukašenko svým podřízeným.

„Říkám to na příkladu McDonald‘s. Fungoval a funguje. Ale už je to náš podnik,“ prohlásil. „Když se jim nechtělo pracovat, tak jak je libo. Naši lidé nejsou hloupější. Dokážou housku rozříznout a dát dovnitř list salátu či kus salámu. Přesně tak se stalo. Vše tu zůstalo, nic si neodnesli. Jinak bych stínal hlavy viníků. Nikdo si nic nesmí odnést. To nesmíte dopustit,“ dodal.

Lukašenko zdůraznil, že hned po odchodu investorů se podnik musí neprodleně znárodnit, bez čekání na další formality a dokumenty. Jako další konkrétní příklad zmínil odchod švédského nábytkového řetězce IKEA.

Server připomněl, že restaurace McDonald‘s v Bělorusku měl minulý měsíc převzít ruský nástupce amerického řetězce Vkusno i točka (Chutně a tečka). Ale Lukašenko prohlásil, že McDonald‘s by měly nahradit běloruské podniky.

Výsledkem je, že od konce listopadu restaurace, spravované firmou KSB Viktori Restorany, fungují bez jakéhokoliv firemního štítu či obchodní značky a logotypu, ale s novým jídelníčkem, který podle portálu budí kritiku spotřebitelů. Místo dřívějších front tak bývá uvnitř spíše prázdno.

Vzpomínaná firma podle dostupných informací dříve působila jako franšíza McDonald‘s se 14 restauracemi a pěti kavárnami v Minsku a jednou restaurací ve Vitebsku.