Bytů půjde na trh méně, koupí je fondy. Developeři urychlují další projekty, aby vůbec měli co nabízet

Fondy zaměřené na nájemní bydlení chtějí v Česku výrazně expandovat. S developery jednají o koupi celých domů i celých projektů. Výsledkem bude, že se část chystaných bytů v dalších letech vůbec neobjeví na trhu. Nabídka, která je v současnosti kvůli hladu po bytech nízká, se tak může ještě propadnout.

„Ano, nájemní trh odčerpává část bytů, které by jinak šly na volný trh. Na druhou stranu i investiční byt uspokojuje bytovou potřebu. Není to tedy něco, co by mělo být vnímáno negativně,“ řekl LN analytik Central Group Ondřej Šťastný.