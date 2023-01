Běžně zaplatíme i sedm korun za vejce. Po vybití slepic kvůli ptačí chřipce nová realita, říká expert

„Je téměř jisté, že vejce zdraží, protože úhyny a likvidace chovů, a nejen v České republice, už dosáhly takového řádu a rozměru, že se to musí na cenách samozřejmě projevit,“ uvedl ve čtvrtek agrární analytik Petr Havel pro iDNES.cz.

Jedno vejce by podle něj mohlo vyjít na sedm korun. „Reálné zdražení je o korunu za kus a možná i o něco více. To znamená, že sedm korun za vajíčko nebude asi nic, co by bylo výjimečné, naopak to bude běžné,“ řekl Havel.

Nákaza ptačí chřipkou se ve velkochovu v Brodu nad Tichou v areálu společnosti Česká drůbež na Tachovsku potvrdila na konci loňského roku. Jde o největší chov v Česku a postupně se zde zlikviduje více kusů drůbeže než za celý rok 2021, kdy ptačí chřipka doposud ČR zasáhla nejvíce a chovatelé museli vybít 330 000 ptáků.

Stát na náhradách vyplatí stamiliony

Státní veterinární správa (SVS) následně kvůli nákaze nařídila na Tachovsku zplynovat téměř 750 000 kusů drůbeže a zlikvidovat několik milionů vajec. Ministerstvo zemědělství následně odhadlo, že náhrada škody za likvidaci velkochovu se bude pohybovat mezi 175 až 220 miliony Kč.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula uvedl, že pro boj s nákazou je důležité dodržování preventivních opatření jako je přesun chovů do uzavřených objektů a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. Je potřeba také minimalizovat riziko kontaminace vody, krmiva nebo podestýlek trusem volně žijících ptáků.

„Zaznamenal jsem některé případy, kdy malí chovatelé porušují mimořádná veterinární opatření. Chtěl bych apelovat na drobnochovatele, aby vydaná opatření dodržovali. Veterináři dobře vědí, co mají dělat,“ uvedl.

Zemědělci mohou o kompenzace žádat přes formulář na stránkách veterinární správy do osmi týdnů od utracení zvířat.

V areálu společnosti v Brodu nad Tichou začala likvidace nosnic v úterý. Ve středu nákladní auta odvezla prvních 45 tun usmrcené drůbeže do kafilerie. Ve středu bylo na místě asi 80 profesionálních hasičů a zhruba 40 zaměstnanců firmy. Firma zde provozuje tři velké haly, z nich každá pojme téměř 250 000 nosnic.

V minulých dnech hasiči spolu s veterináři utráceli drůbež pomocí plynu. Mluvčí krajských hasičů Petr Poncar ve čtvrtek uvedl, že postup likvidace drůbeže se změní. Nosnice se budou vynášet živé ven a budou usmrcovány ve speciálních kontejnerech, což bude náročnější na práci i na množství nasazených lidí. Celkem bude potřeba usmrtit až 1 300 tun drůbeže.

Ve velkochovu nosnice denně snesly až 600 000 vajec. Jednatel společnosti Česká Drůbež Zdeněk Pašek ve středu řekl, že zatím nezná přesný odhad ztrát. Firma většina vajec dodává do obchodních řetězců na českém trhu.

Podle předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé bude obnova tak velkého chovu náročná a bude záležet na tom, zda se firmě podaří sehnat již odchované slepice. Likvidace 750 000 nosnic představuje zhruba 15 procent z pěti milionů nosnic v českých chovech. Podle Dlouhé se výpadek produkce společnosti projeví na cenách vajec v obchodech.

Ptačí chřipka se šíří i dalších evropských zemích. Ve Francii je momentálně 367 ohnisek nákazy, tedy nejvíce z celého kontinentu. V Německu infekce během zimní sezony postihla především spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko, Dolní Sasko a Severní Porýní-Vestfálsko. Loni na podzim ptačí chřipka tvrdě zasáhla i Nizozemsko, kde kvůli ní muselo být utraceno na šest milionů zvířat.