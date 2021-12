Češi se vracejí k vánoční klasice, kamenné obchody slaví. Herní konzole či levnější notebooky už nejsou k dostání

Stejně jako loni ale mají obchodníci co dělat, aby stačili doplňovat zásoby. Přestože lidé stále stihnou nakoupit dárky v kamenných prodejnách i online, u nejžádanějšího zboží už mají často smůlu.

Lego, domácí elektronika, parfém nebo třeba chytré hodinky. Takové dárky najdou Češi pod stromečkem nejčastěji. Zákazníci už několik týdnů naplno objednávají z e-shopů, proti loňsku se už ale částečně přesunuli také zpátky do kamenných prodejen. „Proti loňským extrémním objemům letošní statistiky přepravených balíků v předvánočním období ukazují návrat na úroveň roku 2019. Lidé se vrací do kamenných obchodů a nákupy z e-shopů jsou o něco nižší než v loňském lockdownovém roce,“ uvedl pro Lidovky.cz mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Zatímco přes internet lidé objednávají běžné zboží včetně elektroniky, hraček nebo knih, do kamenných obchodů vyrážejí spíše pro drobnosti anebo naopak pro hodnotnější dary. „Pod stromečkem určitě budou mobilní telefony, kávovary, televize, herní konzole, robotické vysavače, sluchátka, chytré hodinky, a samozřejmě klasiky jako knihy, parfémy, stavebnice Lego nebo stolní hry,“ jmenuje pro Lidovky.cz Jan Mayer, ředitel internetového srovnávače cen Heureka. Podle něj je ale také neobvyklý zájem o sportovní vybavení na kolo či běžky.

Za hračky i desetitisíce

„Poslední týdny před Vánoci se hodně prodává luxusní zboží – porcelán, sklo, domácí dekorace, parfémy, dražší krémy a kosmetika. Hodně jdou na odbyt také přírodní bioprodukty a kosmetika,“ jmenuje pro Lidovky.cz mluvčí obchodního domu Kotva Petra Čížková. „Vytíženo je i papírnictví – zde zákazníci kupují různé dárkové sady per a diáře,“ říká Čížková s tím, že zvýšený zájem je o nože, dražší alkohol, tabákové výrobky a zapalovače. V porovnání s loňskem se podle ní dobře prodává oblečení.

Velký zájem o dárkové předměty hlásí Tesco. „Hodně se prodávají hračky, stolní hry, ale i oblečení a kosmetické dárkové balíčky. Předvánoční prodeje se postupně překlápějí a lidé začínají nakupovat čerstvé potraviny včetně exotického ovoce na slavnostní tabuli,“ řekl webu Lidovky.cz mluvčí britského řetězce Václav Koukolíček.

Speciálně pro dětské dárky přicházejí zákazníci tam, kde je jich největší koncentrace – do tradičního hračkářství Hamleys. „Nejvíce se prodávají plyšáci, stavebnice a panenky, to jsou top tři dárky každé Vánoce. Hodně oblíbené je samozřejmě každoročně lego,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí Hamleys Karolína Steinerová. Průměrné útraty jsou podle ní zhruba srovnatelné s minulými lety. „Máme ale i zákazníky, kteří za jeden nákup zaplatí desítky tisíc korun,“ říká Steinerová.

Hračkového zboží je podle ní dostatek, pokud se ale něco vyprodá, obchod se to snaží co možná nejlépe nahradit. „Museli jsme průběžně doplňovat třeba velké medvědy od Hamleys, které lidé nekupují jen pro děti, zájem o ně mají i dospělé páry,“ říká Steinerová. „V loňských letech chyběla také oblíbená stavebnice GraviTrax, ale na to jsme se letos připravili. Naštěstí máme velké množství dodavatelů,“ dodává mluvčí a přiznává, že vánoční zboží letos přišlo takzvaně za pět minut dvanáct. „Proti ostatním sezonám nás stálo objednání velké úsilí, některé věci jsme dostali až začátkem prosince.“

Podle mluvčí e-shopu Alza Daniely Chovancové je z hraček na trhu horší dostupnost u Barbie a dalších panenek. „Zlepšení očekáváme až na začátku nového roku. Podobná je situace i u stavebnic Lego, kdy již není dostupné vše, co bychom si představovali,“ říká.

Stejně jako loni, i do letošních Vánoc se totiž stále promítá pandemie, která zpomalila výrobu i dopravu a zpozdila dodávky zboží z Asie, někteří evropští výrobci se pak potýkají s nedostatkem komponent nutných pro výrobu. Loni se tak nejžádanější zboží včetně nových iPhonů, PlayStationu 5 nebo X-boxu vyprodalo už v listopadu.

Chybí hlavně elektronika

Na letošní Vánoce se proto obchodníci připravovali s větším předstihem, i tak jsou ovšem na některé položky stále dlouhé čekací listiny. „Na českém trhu trvá nedostatek herních konzolí PlayStation 5. Pokud zákazník konzoli neobjednal v první polovině roku 2021, pod vánočním stromkem ji mít pravděpodobně nebude,“ sdělila serveru Lidovky.cz Eva Kočicová, mluvčí obchodu s elektronikou Datart.

„I když se doby dodání u herní konzole PlayStation zkracují, čekají na ni zákazníci i několik měsíců,“ potvrzuje mluvčí e-shopu Mall Pavla Hobíková. Podle Chovancové jsou ale z herních konzolí dostupné alternativy. „Například Nintendo Switch nebo Xbox Series S ještě stále nabízíme skladem. Nové dodávky ostatních typů a značek ale již očekáváme až po Vánocích,“ uvedla pro Lidovky.cz.

Podle ní se však už tenčí také zásoby výrobků značky Apple. „Většinu jejich portfolia máme skladem s garantovaným dodáním do Vánoc, některé položky se ale brzy vyprodají. Zhoršená je dostupnost letošních novinek,“ říká.

Nabídka podle Hobíkové ale nemusí být tak široká, jak byli zákazníci zvyklí, ani v dalších kategoriích. „Typicky jde o oblíbenou elektroniku, jako jsou notebooky do 15 tisíc korun, ale také o příslušenství jako například tiskárny. Stejný problém se vedle herních konzolí týká mobilních telefonů, grafických karet, elektrokol nebo myček,“ vyjmenovává Hobíková.

Právě kvůli obavám z omezené dostupnosti zboží začali Češi podle obchodníků nakupovat dárky dříve než v minulých letech. I opozdilci ale mají stále na vánoční nákupy čas, a to i online. „Pokud Česká pošta dostane balík do přepravy do 22. prosince včetně, garantuje jeho doručení do Štědrého dne. Při objednávkách na e-shopech je potřeba počítat s časem pro zpracování objednávky ze strany prodejců,“ uzavírá Vitík.