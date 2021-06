Češi se vrací na Tureckou riviéru. Nevýhodou je, že je po návratu čeká pětidenní karanténa

ANTALYA/PRAHA Po roce, kdy bylo pro Čechy kvůli pandemii nedostupné, se znovu zařadilo mezi nejpopulárnější dovolenkové destinace také Turecko. Stovky Čechů týdně tam vyráží na dovolenou i navzdory varovné tmavě červené barvě na covidovém semaforu.

Nejnavštěvovanější jsou aktuálně letoviska poblíž Kemeru, Antalye, Side či Alanye. Například podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové tam momentálně míří až deset procent všech jejích klientů.



„Každoročně je Turecko velmi oblíbené. Po Řecku se na druhém místě střídá s Egyptem. Letos ale zatím pokulhává, protože oznámilo otevření hranic jako poslední,“ řekla Řezníčková s tím, že až z poloviny tam vyrážejí rodiny s dětmi. Průměrně za zájezd utratí zhruba 16 tisíc korun. „Zájem o dovolenou v Turecku se postupně navyšuje,“ potvrdila také mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Ilona Topolová. „Nejvíce lidí míří na Tureckou riviéru,“ dodal mluvčí Exim Tours Petr Kostka.

Oproti zemím Evropské unie, které na pomyslném semaforu postupně světlají, je však stále podmínkou pro vstup z Česka do Turecka negativní PCR test ne starší než 72 hodin, doklad o očkování, o nějž uplynulo alespoň 14 dní, či o zotavení z covidu v posledních 180 dnech. Děti do šesti let se prokazovat nemusejí.

Pro tureckou ekonomiku, kam ještě v roce 2019 přijelo přes 16 milionů návštěvníků, je turismus extrémně důležitý – tamní vláda proto aktuálně diskutuje také o možnosti, že podmínky pro vstup od července zmírní.

Po návratu karanténa

Vzhledem k výstražnému zbarvení je však nutné počítat s poněkud přísnějšími pravidly pro návrat zpátky do vlasti – minimálně pětidenní karanténa ukončená PCR testem navrátivší nemine. Výjimku z karantény mají pouze očkovaní či lidé, kteří se zotavili z covidu v posledních 180 dnech, i ti se však musí nechat po příletu otestovat a do obržení výsledku se izolovat.

PCR test je nutné za 30 euro (zhruba 800 korun) podstoupit také ještě před odletem z Turecka – s tím v zemi poradí konkrétní cestovní kancelář, jednotlivé laboratoře spolupracují také s tamními hotely, kde je možné test přímo provést.

Výraznější omezení než tak, na která už jsou Češi zvyklí, na ně během dovolené nečekají – pro návštěvníky ze zahraničí v zemi paradoxně dosud platila mírnější pravidla než pro Turky a místní rezidenty. Na ně se například vztahuje zákaz vycházení od sobotních 22 hodin až do pondělních pěti ráno. Výjimku mají právě turisté a lidé, kteří jdou do práce. Také noční zábava je povolena jen v hotelových resortech. Tato opatření však mají tento týden skončit. Úplný konec lockdownů od 1. července oznámil před několika dny turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Již od loňského jara funguje v zemi tzv. HES kód (Hayat Eve Sigar kodu), bez nějž místní nemohou po Turecku cestovat. Pro cizince není povinný, bez něj jim ale mohou být odepřeny některé služby, například použití městské hromadné dopravy. Nově navíc HES kód slouží i jako vstupenka například do obchodního centra nebo do restaurace. Bezinfekční turisté ho obdrží ve formě QR kódu po vyplnění formuláře před odletem.

Připravit se návštěvníci musí také na mírné zdražení v místních restauracích.

Hygienická opatření se liší

Nejvíce však oslabeným cestovním ruchem trpí tamní hotelové resorty. Například v okolí oblíbené pobřežní Antalye jich zatím otevřely tři čtvrtiny. Většinu klientely tureckých resortů na začátku sezony tvoří Ukrajinci a Rusové. Jindy bylo Turecko oblíbené pro země napříč Evropou včetně států Beneluxu, Německa či Spojeného království. „Do Antalye letos přiletělo zhruba 150 tisíc lidí, v roce 2019 to byly touto dobou čtyři miliony,“ řekl šéf turecké turistické společnosti Traveyo Hakan Korkmaz.

I Češi jsou podle Korkmaze pro Turecko nezanedbatelnou klientelou. Podle mluvčí Invia v Turecku Češi většinou vyhledávají pětihvězdičkové hotely s all inclusive. „Třetina z nich si pak připlatí za ultra all inclusive,“ popisuje Řezníčková. „Týdenní pobyt na Turecké riviéře s all inclusive lze ale aktuálně pořídit už od necelých osmi tisíc korun za dospělou osobu,“ dodává Topolová.

Před nákupem je však dobré vybírat i podle recenzí návštěvníků. Nutno dodat, že úroveň hygienických opatření v hotelech se podle zjištění na místě výrazně liší. Například v pobřežním resortu Q Premium nedaleko oblíbené Alanye, kde aktuálně vyjde noc ve standardním pokoji na zhruba 1500 korun, dodržují pouze základní pravidla jako je nošení roušek či vyplnění „covidového“ dotazníku během check-inu. Ve všech hotelech je také zrušeno podávání jídla formou švédských stolů, podle vlastního výběru nyní jídlo servírují zaměstnanci schovaní za plexisklem.

Bez splnění těchto pravidel by turecká ubytovací zařízení vůbec nemohla otevřít. Podmínkou pro provoz ubytovacích služeb je v Turecku takzvaný Covid Safe Certificate (certifikát o splnění hygienických požadavků – pozn. red.). Hotely smí navíc prodávat jen 60 procent své kapacity, aby byl dostatek prostoru na dezinfekci pokoje po každém hostovi. Ve většině hotelových resortů však na dodržování zvýšené hygieny kladou ještě větší důraz, než tamní vláda ukládá.

„Nepřipojistit se je nerozum“

„Zavazadla nechte venku, nejdříve musí projít dezinfekcí,“ může například překvapit příchozí hosty zaměstnanec hotelového resortu Meryan poblíž Alanye, kde se stalo součástí klasického check-in procesu také měření teploty či nabídka čisté roušky. Minimálně rouška by se měla nosit ve společných prostorech hotelů, venku jsou turisté z povinnosti vyňati.

Každý hotel také musí mít připravený oddělený prostor s několika pokoji pro hosty, kde budo v případě nákazy trávit karanténu. Podle Řezníčkové případné výlohy spojené s onemocněním covidem-19 včetně ubytování, léčebných nákladů, ale i náhradní dopravy hradí covid připojištění. „Nepřipojistit se na covid by bylo za současné situace při cestě do zahraničí holý nerozum, 90 procent našich klientů tuto službu využívá,“ upozorňuje Řezníčková s tím, že mimo Evropu se za covidové připojištění připlácí 650 korun k základnímu pojištění, při cestách po evropských zemích jde o 320 korun.

Od konce května létá přímo z Prahy do Antalye tuzemský dopravce Smartwings dvakrát týdně – lety jsou zpravidla plně obsazeny. V průběhu sezony chce proto společnost podle mluvčí Vladimíry Dufkové spoje navýšit až na dvanáct letů týdně. Čtyřikrát týdně český dopravce do Antalye létá také z Brna a Ostravy. Od 4. července přibude další přímý spoj z Prahy do Antalye s tureckým dopravcem SunExpress.