Turecko prosazuje omezení alkoholu i po covidu. Licenci k prodeji by měli vydávat místní guvernéři a policie

Ankara Turecká vláda chystá zpřísnění podmínek prodeje alkoholu. Guvernéři a policie by nově měli mít pravomoc udělovat a odebírat licence na jeho prodej. Podle opozičního zpravodajského serveru Ahval to vyplývá z vládního návrhu zákona. Prodej alkoholu je od dubna v Turecku dočasně zakázán v souvislosti s přísnými koronavirovými opatřeními, která zatím platí do 17. května.

Turecká vláda už dočasným zákazem prodeje alkoholu způsobila v dubnu velký rozruch na sociálních sítích. Opatření oficiálně neoznámila, zřejmě právě kvůli obavám z kritiky. Na twitteru vznikla skupina pod názvem „alkolümedokunma" (Nesahejte na můj alkohol). Supermarkety musely koncem dubna dát na regály s vínem, pivem a dalším alkoholem pásky.

Vládní Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana je v posledních několika letech kritizována za stále větší příklon k islamismu, který podle britsko-izraelské studie více pronikl i do tureckých učebnic. V zemi se staví nové mešity a mešitou se na základě Erdoganova dekretu loni stala i proslulá istanbulská dominanta - chrám Boží moudrosti (Hagia Sofia), který byl od roku 1935 muzeem.

Na alkohol už vládní AKP od nástupu k moci v roce 2002 výrazně zvýšila daně, uvedl server Ahval. Podle něj je prezident Erdogan ostrým odpůrcem pití alkoholu i kouření.

Podle návrhu Erdoganovy vlády, který už byl předložen do parlamentu, by měly licence pro prodej alkoholu vydávat místní guvernéři a policie. Nyní vydávají taková povolení obecní úřady. V návrhu zákona je prodej alkoholu označen za „problematickou oblast“, která narušuje veřejný pořádek.