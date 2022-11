Česká pošta po zdražení dopisů hledá nového šéfa. Přihlásil se i „nechtěný“ boss

Měl končit na sklonku září, ale nakonec se jeho mise protáhne do konce roku. Už dříve naznačil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), že s Romanem Knapem v čele státní České počty nepočítá. S tím, že chce dát společnosti s 27 tisíci zaměstnanci nový impuls při její transformaci.

Knap se ale lukrativní pozice vzdát nechce. „Podávám přihlášku do výběrového řízení na generálního ředitele České pošty,“ potvrdil pro Lidovky.cz nynější šéf pošty Roman Knap. Sám sebe hodnotí jako kvalifikovaného kandidáta, který má vizi.

„Chci nejen představit svou vizi, která se již delší dobu diskutuje s dozorčí radou podniku a politickou reprezentaci. Také se rád budu podílet na transformaci podniku a zvládnutí nadcházejícího kritického období,“ zdůvodnil své zapojení do výběrového řízení.

Svůj záměr přihlásit se do výběrového řízení naznačil Knap i v nedávném rozhovoru. „Pro mě je důležité to, že pokud bude politická vůle Českou poštu transformovat a změnit, tak to bude výzva, která mě zajímá. Hlavně bych chtěl prosadit, aby se změnil systém financování pošty a aby došlo k oddělení státních služeb od komerčních. Dále bych chtěl, aby se firma změnila na akciovou společnost,“ řekl pro Lidovky.cz s tím, že v případě neúspěchu v tendru by se vrátil do korporátní sféry. V minulosti mimo jiné vedl technologickou společnost Sap.

Státní podnik se v listopadu připomněl veřejnosti také zdražením služeb. Zvýšil ceny posílání dopisů, balíků i poštovních poukázek. Doručení obyčejného dopisu podraží o dvě koruny na 21 korun, prioritní psaní doručované do druhého dne pak vyjde na 28 korun namísto 26. Knap v už zmíněném rozhovoru uvedl, že příští rok česká zákazníky další kolo.

„Zdražení odhadujeme v řádech jednotek korun. Zvýšení cen by mělo být podobné tomu letošnímu, takže například dopis se zdraží o dvě nebo o tři koruny. Vše ale ještě musíme schválit a poslat na Český telekomunikační úřad. Ke zdražení by mělo dojít koncem dubna příštího roku,“ doplnil Knap.

Vzdělání, praxe i vize

Úterý 15. listopadu je posledním dnem, kdy můžou zájemci podávat přihlášky do výběrového řízení na generálního ředitele. Úspěšný uchazeč má podnik řídit od začátku příštího roku. Dosavadní šéf Knap měl po dohodě s ministrem skončit už na konci září. Ministerstvo kvůli dovoleným ale odložilo tendr na podzim.

Kandidáti na generálního ředitele musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, minimálně tři roky praxe ve vrcholovém výkonném managementu státního podniku či společnosti s majoritním podílem státu nebo minimálně pět let praxe ve statutárních orgánech či vrcholovém managementu v jiné obchodní korporaci.

Jako součást přihlášky do tendru má zájemce předložit strategický koncept na téma: Vize a směřování České pošty v podmínkách aktuálního vývoje poštovních služeb v ČR a v Evropě a pro následný ústní pohovor si má připravit desetiminutovou prezentaci návrhu funkčního modelu České pošty s cílem dosažení finanční stability podniku.

V posledních letech Česká pošta hospodaří v červených číslech. Loni snížila ztrátu o polovinu na 681 milionů korun. V předchozím roce vykázala propad 1,37 miliardy korun. Provozní výnosy vzrostly o 400 milionů na 19,55 miliardy korun. Loňské hospodaření ovlivnila pandemie koronaviru.

Pošta provozuje v zemi zhruba 3200 poboček a poskytuje na základě licence od Českého telekomunikačního úřadu základní poštovní služby na celém území státu.