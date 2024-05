Cestování po vlastní ose: na co si dát pozor? V nouzi pomůže speciální pojištění pro karavanisty

Lidovky.cz: Pokud přemýšlíme nad dovolenou s karavanem či obytným vozem, na co se připravit?

Největší rozdíl je v rozměrech vozu, hlídejte hlavně výšková omezení a vjezdy – auto je širší, delší i vyšší než osobní auto. Nejčastější bývá poškozený nárazník při couvání nebo vybočení zadní části.

Výška vozu s alkovnou je v průměru 3,2 metru, a když zapomenete na ložnici nad hlavou, můžete ji snadno poškodit. Obytňák je větší a pomalejší než osobák, v užších místech dejte přednost, netlačte se do protisměru.

U půjčeného vozu se předem seznamte s obsluhou, každé auto je jiné. Jde zejména o provoz WC, doplňování vody, rozkládání lůžka, fungování elektrocentrály. Zkontrolujte si i vybavení, jako je chemie do WC, plynová lahev, klika k markýze, elektrický kabel, hadice, nájezdové klíny.

Do obytňáku můžete dát i dětské autosedačky, pokud budete dávat dvě vedle sebe, ověřte, že se vejdou. Hodně obytných aut také nemá isofix.

Lidovky.cz: S jakým navýšením cen počítat oproti osobáku bez přívěsu?

Připravte se na vyšší cenu u dálničních poplatků, lístků na trajekt, parkování i ceny v kempech. Obytné auto nebo osobák s karavanem mají také o 20–50 procent vyšší spotřebu, záleží na mnoha faktorech.

Lidovky.cz: Je někde běžný zákaz vjezdu pro karavany?

Na zákaz vjezdu nebo parkování můžete narazit v centrech měst nebo na úzkých silničkách. Existuje ale řada aplikací pro karavanisty, které pomohou při cestování, hledání místa k přespání či zaparkování, pomohou i specializovaná fóra.

Lidovky.cz: Jak je to s asistenčními službami?

To býval problém, protože u těch běžných pro osobní auta často nebylo možné problém s obytňákem vyřešit. Proto jsme s renomovaným partnerem Global Assistance vytvořili unikátní asistenci Campers Club. V případě potíží přijede špičková technika připravená i na vozy nad 3,5 tuny nebo nad tři metry a pomůže profesionální tým, který zná parametry vašeho auta.

Help linka funguje nonstop a unikátní je také odtah do ČR bez limitu ujetých kilometrů. Většinu drobných zádrhelů, jako je výměna pneumatiky nebo odemčení zabouchnutého vozu, umíme zdarma vyřešit do šedesáti minut.

Lidovky.cz: A co další rizika?

Pro případ poškození krupobitím, vichřicí nebo pádem stromu je dobré mít kvalitní havarijní pojištění. To od Vansafe je opět speciálně přizpůsobené pro karavanisty – kryje nejen podvozek, ale i nástavbu a nadstandardní výbavu, například markýzu. Pomůže vám s úhradou škod i při havárii, odcizení, vloupání nebo při vandalismu. A samozřejmě platí také při srážce se zvířetem.

Lidovky.cz: Je velký rozdíl, když si vůz či přívěs zajistíme z půjčovny, či od jednotlivce?

První a nezbytnou podmínkou je vždy výběr spolehlivé půjčovny. Komunikuje, poskytuje informace... Vyhnete se tak překvapení v podobě nefunkčního či nepojištěného auta.

Při půjčce od jednotlivců je nutné ohlídat pojistku, která musí být uzavřena v režimu autopůjčovna. Hlídejte výši spoluúčasti a rozsah krytí, nižší cena za pronájem se může prodražit v případě nehody či poškození.

Lidovky.cz: Co když vůz někdo vykrade?

Událost vždy rychle nahlaste policii, vyžádejte si protokol a sami si vše důkladně nafoťte. Je dobré mít i doklady o nákupu či snímky odcizených věcí. Výhodou je i správné pojištění – například cestovní pojištění Vansafe nemá výluky jako jiná běžná pojištění. Díky tomu se vztahuje na kola i na nosiči a platí i při krádeži mezi 22. a 6. hodinou. Pojištění kol a elektroniky je už v základu, osobní věci jsou kryté i v ČR.

Lidovky.cz: Jak vykradení předcházet?

Kontrolujte zavřená okna, stažené rolety, zamčené dveře. Zloději se mohou dostat dovnitř i střešním oknem. Uklízejte nábytek, nenechávejte venku cennosti, kola zabezpečte zámkem. Vyhýbejte se parkování na místech se špatnou pověstí, na periferiích větších měst, u benzinek.

Lidovky.cz: Která evropská země je pro karavanisty přívětivá?

Máme v oblibě Skandinávii. Nabízí dostatek příležitostí k nocování zdarma na pěkných místech. Skvělá je i infrastruktura – dostatek míst, kde lze nabrat vodu nebo vylít WC. Krásnou přírodu a kempy jsme objevili také v Albánii, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře nebo Polsku.